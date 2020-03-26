Коронавирус в Украине стихнет через три месяца: инфекционисты успокоили прогнозом

Продление карантина из-за коронавируса в Украине не означает того, что в стране готовятся к совсем уж катастрофической ситуацией с распространением болезни.

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В этом убежден практикующий инфекционист и кандидат медицинских наук Юрий Жигарев, передает "НВ". По его словам, если государство полностью решит проблемы с обеспечением больниц, пандемия пойдет на спад с минимальными потерями для населения.

"У меня оптимистический прогноз. Ведь пандемия коронавируса – это не смертельная эпидемия Эболы или СПИДа. Максимум три недели она будет активно развиваться, а уже через три месяца останутся лишь отдельные случаи заболевания", – считает инфекционист.

Коронавирус в Украине утихнет через три месяца – инфекционисты

С мнением Жигарева согласен и вирусолог, глава организации Инфекционный контроль в Украине Андрей Александрин.

"Я не приверженец строгого карантина, хотя сейчас мы его не избежим", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что детям и людям молодого возраста стоило бы переболеть коронавирусом сейчас, получить иммунитет и дальше жить спокойно.

"Это помогло бы успокоить панику в обществе. Два месяца карантина – это слишком тяжело для экономики", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший санитарный врач Украины Святослав Протас считает, что пик заболеваемости в Украине на коронавирус будет через 2-3 недели, но он довольно быстро пойдет на спад из-за приобретенного иммунитета и повышения температуры воздуха.

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