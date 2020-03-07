Коронавирус в Украине: обнародованы последние данные о заболевших

В Украине заподозрили коронавирус COVID-19 у 20 человек и отобрали их образцы материалов для исследования. Среди них у 16 заболевание не было обнаружено.

Еще четыре образца продолжают исследовать в вирусологичной референс-лаборатории Центра общественного здоровья. Данные опубликовали на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Анализ брали у 14 человек, которые контактировали с инфицированными, еще у шестерых – с подозрением на коронавирус.

Коронавирус РИА Новости

Всего с начала 2020 года в центр поступило 37 сообщений о подозрении на COVID-19 и был получен всего один положительный результат.

Как писал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на 7 марта в мире зафиксировано более 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом COVID-2019. За сутки количество зараженных увеличилось на 4 807 человек.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!