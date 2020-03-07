Главная Новости
7 марта • обновлено в 14:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Коронавирус в Украине: обнародованы последние данные о заболевших

859
Читать материал на украинском

В Украине заподозрили коронавирус COVID-19 у 20 человек и отобрали их образцы материалов для исследования. Среди них у 16 заболевание не было обнаружено.

Еще четыре образца продолжают исследовать в вирусологичной референс-лаборатории Центра общественного здоровья. Данные опубликовали на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Анализ брали у 14 человек, которые контактировали с инфицированными, еще у шестерых – с подозрением на коронавирус.

Коронавирус

Коронавирус

РИА Новости

Всего с начала 2020 года в центр поступило 37 сообщений о подозрении на COVID-19 и был получен всего один положительный результат.

Как писал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на 7 марта в мире зафиксировано более 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом COVID-2019. За сутки количество зараженных увеличилось на 4 807 человек.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги