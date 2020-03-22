Коронавирус в Крыму: в зоне риска оказались десятки людей

В Крыму были установлены и изолированы все лица, которые контактировали с первым заболевшим коронавирусом на полуострове.
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Речь идет о 37 людях, среди которых родственники и таксист, который перевозил мужчину. Об этом заявил вице-премьер российского правительства Крыма Игорь Михайличенко на заседании оперативного штаба по нераспространению эпидемии, передает РИА "ФАН".
"На сегодняшний день все лица, которые контактировали с заболевшим, установлены и изолированы. Вчера, в 23:00 даже нашли таксиста, который его возил", – отметил Михайличенко.
В Крыму установили и изолировали всех, кто контактировал с первым заразившимся COVID-19
По словам Михайличенко, всех человек, которые вступали в контакт с заразившимся, изолировали в медицинских учреждениях или на дому. При этом у родственников диагноз COVID-19 не подтвердился.
Глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отметила, что речь идет о 37 людях, пятеро из которых – близкие родственники заболевшего. В связи с этим она призвала быть готовыми к новым случаям заражения.
Со своей стороны глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за несоблюдение карантинных мер на полуострове, вероятно, будет введено уголовное наказание.
Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Инфицированный вернулся из Франции, но при пересечении границы он этой информации не сообщил.
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