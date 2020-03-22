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22 марта • обновлено в 13:07
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Коронавирус в Крыму: в зоне риска оказались десятки людей

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В Крыму были установлены и изолированы все лица, которые контактировали с первым заболевшим коронавирусом на полуострове.

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Речь идет о 37 людях, среди которых родственники и таксист, который перевозил мужчину. Об этом заявил вице-премьер российского правительства Крыма Игорь Михайличенко на заседании оперативного штаба по нераспространению эпидемии, передает РИА "ФАН".

"На сегодняшний день все лица, которые контактировали с заболевшим, установлены и изолированы. Вчера, в 23:00 даже нашли таксиста, который его возил", – отметил Михайличенко.

В Крыму установили и изолировали всех, кто контактировал с первым заразившимся COVID-19

В Крыму установили и изолировали всех, кто контактировал с первым заразившимся COVID-19

По словам Михайличенко, всех человек, которые вступали в контакт с заразившимся, изолировали в медицинских учреждениях или на дому. При этом у родственников диагноз COVID-19 не подтвердился.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отметила, что речь идет о 37 людях, пятеро из которых – близкие родственники заболевшего. В связи с этим она призвала быть готовыми к новым случаям заражения.

Со своей стороны глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за несоблюдение карантинных мер на полуострове, вероятно, будет введено уголовное наказание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Инфицированный вернулся из Франции, но при пересечении границы он этой информации не сообщил.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма вирус
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
А где кавычки, оккупанты и прочий кал? Присмирели, коклики?
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
про крым раскажут в крыму а не на обозе.вы журналыста своего туда посылали
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Чудны крестьянские дети,,,сами в фекалиях по самое некуда а все на нас глядите,,,забудьте
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