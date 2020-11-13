Ляшко назвал продукт, способствующий осложнениям COVID-19

Пища с большим содержанием углеводов, в особенности – сладости, может вызывать более тяжелое течение коронавирусной болезни, поскольку сгущает кровь.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Программа с его участием ("Голос народа") транслировалась в YouTube 13 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Санитарный врач пояснил, что больным COVID-19 необходимо правильно организовывать свой режим питания.

"Нужно как можно меньше углеводов, особенно сладких – они сгущают кровь", – сказал он.

Ляшко отметил, что коронавирус способствует образованию тромбов. Так, многим больным врачи приписывают препараты, которые разжижают кровь. Кроме того, люди с сахарным диабетом находятся в "коронавирусной" группе риска.

Если инфицированный человек и сам будет провоцировать сгущение крови, риски усложнений повысятся.

"Углеводные, низкая физическая активность приводят к тому, что усложняется течение заболевания", – добавил Ляшко.

Он также посоветовал принимать достаточное количество витамина D, который есть, в частности, в куриной печени, говядине.

Предлагаем посмотреть фрагмент программы:

Как сообщал OBOZREVATEL, социологический опрос показал: большинство украинцев либо сами переболели COVID-19, либо знают о случаях инфицирования среди своих знакомых. Каждый десятый сказал, что был знаком с жертвами пандемии.