Коронавирус в Украине атаковал молодежь: эпидемиолог назвала причину

В Украине возраст большинства заболевших коронавирусом составляет 20-50 лет , поскольку именно данная возрастная группа больше всех путешествовала по пораженным странам или находилась там на заработках.

В результате украинцы заболели сами и привезли COVID-19 на родину. Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала заведующая лабораторией гриппа Института эпидемиологии Алла Мироненко. Таким образом, количество молодых инфицированных людей у нас больше, чем пожилых.

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Коронавирус поражает молодых

"За рубежом возбудитель вируса занесли китайские туристы, первично заражая местное население. Процесс было сложно контролировать, а карантинные мероприятия были введены поздновато. Мы ввели карантин вовремя, но COVID-19 в Украину привезли в основном те, кто путешествовал или те, кто вернулся из заработков", – отметила Мироненко.

"Тем более мы ничего не делали с теми тысячами людей, которые въехали в Украину в последнее время. С них взяли личное обязательство сидеть дома, но кто это будет проверять? Поэтому прогноз на ближайшее время у меня не очень", – подытожила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам врача-инфекциониста, бывшего директора Центра здоровья Владимира Курпиты, пик заболеваемости коронавирус в Украине выпадет на 20-е числа апреля.

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