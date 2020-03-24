Итак, если кто не в курсе, то на оккупированных все отлично: в реках течет молоко, баксы вместо обоев, на улицах все ходят белом по мягкому ковролину [асфальт для лохов, да]. Ну и так далее. В реальности, если не читать пропагандистские сми рф, же все как и раньше: патрули, обстрелы, комендантский час, стукачество, концлагеря и русскоговорящие нацисты с оружием правят миром на Донбассе. Одним словом, пародия на жизнь, бутафория.

Кстати, о бутафории. Знаете, чем заняты дынырийцы из так называемого "правительства" в Амвросиевском районе на оккупированном Донбассе? Не, не решением социальных задач, холопы могут спокойно работу работать за 3-5 баксов в день и дальше. Они занимаются...

Дидомастурбаторством они занимаются. Победодрочевом. Они занимаются перераспределением сметы победобесия, решают вопросы с тем, как подвезти массовку в Донецк на 9 мая, думают как и сколько подставок под дидов на палках привезти на треш-акцию -бессмертный полк-. Ну и так далее

Ну, коронавирус и прочую неважную хрень дынырийцы, а точнее коллаборанты, решили лечить... Не ржать - информационными листами. Не таблетками, не элементарными масками, не соблюдением правил гигиены, а от таким нано-фуфлом как на фото ниже.

Согласитесь, после таких ядреных мероприятий имени дыныры, короновирусная инфекция ни прайдеть, у нее тупо нет шансов.

Мораль. Пользуясь случаем, передаю привет минпропаганды коллаборантам и отдельно недочекистам из мыгыбы дыныры. Привет, наркоманы, как успехи в ловле белочек? С неуважением, житель оккупированного рф города Донецка [Украина]. Не путать со всякими недоросиями.

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