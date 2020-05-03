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3 мая • обновлено в 22:45
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Коронавирус с новой силой ударил по миру и Украине: статистика на 3 мая. Постоянно обновляется

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По состоянию на 3 мая коронавирусом в мире заразились 3,521 миллиона человек. Только за последние сутки было зафиксировано 83 257 новых случаев COVID-19.

В Украине зафиксировано 11 913 случаев заражения. Наибольшее количество больных наблюдается в Черновицкой области – 1818, Киеве – 1511 и Ивано-Франковской области – 965.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус с новой силой ударил по миру и Украине: статистика на 3 мая. Постоянно обновляется
Коронавирус с новой силой ударил по миру и Украине: статистика на 3 мая. Постоянно обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 11 913 человек. Умерли 288 человек, выздоровели – 1547.

  • По всему миру скончались уже больше 246 тысяч человек. Количество зараженных превысило 3,5 млн.

  • Свыше 1,1 млн пациентов на планете побороли болезнь и выздоровели.

Коронавирус с новой силой ударил по миру и Украине: статистика на 3 мая. Постоянно обновляется
Коронавирус с новой силой ударил по миру и Украине: статистика на 3 мая. Постоянно обновляется
Коронавирус с новой силой ударил по миру и Украине: статистика на 3 мая. Постоянно обновляется

Главное за 3 мая:

22:25 – Аэропорт Вены за €190 будет тестировать на коронавирус всех въезжающих, кто хочет избежать обязательного двухнедельного карантина.

22:07 – Сети гипермаркетов "Эпицентр", которая не прекратила торговлю в карантин, запретили продавать стройматериалы. Теперь там можно будет купить лишь товары первой необходимости.

21:54 – На улицах Черкасс, где мэр решил отменить карантин вопреки постановлению Кабмина, заметили военную технику.

Накануне депутат Черкасского городского совета Александр Згиблов заявил, что преждевременное смягчение карантина в городе необходимо местной власти, и прежде всего мэру Анатолию Бондаренко, чтобы "зарабатывать и воровать".

21:30 – Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может отменить военный парад к 9 мая. За это его раскритиковали в РФ.

Так, ведущий научный сотрудник российского центра эпидемиологии и микробиологии Виктор Ларичев назвал решение не смотря ни на что провести шествие "балом во время чумы".

20:42 – Число умерших от коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 315, общее число жертв COVID-19 составило 28 446. За день выявили 4339 случаев COVID-19 (всего 186 599).

20:37 – В России был зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев коронавируса – за сутки в стране подтвердили +10 633 диагнозов. Кроме того, Национальная гвардия РФ пустила в небо вертолеты и беспилотники, чтобы усилить контроль за соблюдением карантина.

Минобороны РФ отчиталось, что коронавирус подтвержден у более 3 тысяч российских военных, курсантов, воспитанников и гражданских специалистов.

20:09 – С начала пандемии с 30 тысяч предприятий в сфере общественного питания в Украине 12 тысяч были полностью ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности.

19:40 – В начале мая ряд стран Европы начал подготовку в послаблению карантинных мер. Так, Италия, Польша и Венгрия готовятся к открытию парков и ресторанов с 4 мая, а Германия начинает открывать некоторые школы уже на следующей неделе.

19:37 – Вашингтон имеет достаточное количество доказательств того, что COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в городе Ухань (Китай), заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

19:30 – По данным ВОЗ, число заражений в мире насчитывает 3 349 786 (+82 763 за сутки), скончались 238 628 человек (+8 657).

17:36 – В Киеве жители массово вышли на улицы. В частности, множество пешеходов было замечено на Парковом мосту на Труханов остров.

17:03 – Юрист Дэниел Ульфельдер устраивает необычные акции протеста на пляжах Флориды (США), которые несмотря на пандемию уже открыты властями. Мужчина приходит на многолюдные побережья в костюме смерти с косой.

16:24 – В Испании зафиксирован самый низкий показатель смертности от коронавируса с 18 марта – 164 летальных случая. Статистика показывает, что пандемия идет на спад.

16:08 – Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин не может длиться до последнего излечившегося от коронавируса.

14:25 – На Ровенщине из-за вспышки коронавируса "закрыли" село Познань, говорится на сайте Ровенской ОГА. Там установили контрольно-пропускной пункт и ограничили передвижение по населенному пункту. На данный момент в селе заболели шесть человек.

Коронавирус с новой силой ударил по миру и Украине: статистика на 3 мая. Постоянно обновляется

rv.gov.ua

14:15 – В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в Швеции умер украинский гражданин, у которого был подтвержден диангноз коронавирус

13:58 – Во Франции режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса будет продлен на два месяца – до 24 июля. Об этом сообщил министр солидарности и здравоохранения Франции Оливье Верана.

12:54 – Во Франции зафиксировали самое низкое количество смертей от коронавируса в течение пяти недель, сообщает DW. За последние сутки в стране умерли 166 человек. Также отмечается уменьшение количества госпитализированных, на данный момент в больницах находится 25 827 человек.

12:47 – В США приблизились к созданию вакцины от коронавируса. В течение следующих двух недель 14 вакцин пройдут тестирование, в результате которого отберут шесть-восемь финальных образцов. В итоге должно остаться три или четыре эффективных вакцины. Их планируют использовать в начале следующего года.

12:11 – Количество заразившихся коронавирусом в России за сутки впервые превысило 10 тысяч. Так, 2 мая заболевание зафиксировали у 10 633 человек, из них 50,3% не имели симптомов. За сутки скончались 58 человек.

С начала эпидемии количество заразившихся достигло 134 687 случаев, от COVID-19 скончались 1 280 пациентов.

12:02 – За последние сутки в Донецкой и Луганской областях не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом.

11:54 – 2 мая Одесская область вышла в лидеры по распространению коронавируса в Украине: за сутки зарегистрировано 80 новых случаев COVID-19.

11:20 – Согласно данным разведывательного союза "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия), правительство Китая намеренно скрывало и уничтожало данные о вспышке COVID-19 в стране.

10:12 – Во Франции впервые кошка заразилась коронавирусом COVID-19. Вероятно, она подхватила заболевание от своего хозяина.

9:55 – С 4 мая в Испании вводится обязательный масочный режим в транспорте. Людей будут бесплатно снабжать масками.

9:50 – По состоянию на утро воскресенья, 3 мая, в Украине официально подтвердили 11 913 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели. Только за последние сутки в стране выявлено 502 новых зараженных.

Коронавирус с новой силой ударил по миру и Украине: статистика на 3 мая. Постоянно обновляется

8:56 – С 4 мая власти Италии снимают ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19. Местные жители смогут гулять в парках, встречаться с родными, но при этом обязательно соблюдать дистанцию и носить медицинские маски.

8:06 – За рубежом по состоянию на 2 мая от коронавируса погибли восемь украинцев. От COVID-19 лечится 160 человек, 50 граждан Украины уже выздоровели.

7:20 – По состоянию на утро 3 мая в Великобритании от коронавируса погибли 28 131 человек. Так, число жертв в Италии и Великобритании почти сравнялось. Там зарегистрировано 28 710 смертей.

7:07 – Власти Китая утверждают, что в течение пяти дней не фиксировали ни одной смерти от коронавируса, сообщает CNN. Отмечается, что 2 мая в стране COVID-19 заразились два человека. Один из случаев был привезен из-за границы.

6:21 – Жители поселения Ногир в Северной Осетии (РФ) сожгли вышку сотовой связи в связи с опасением возможного ввода сети пятого поколения 5G. Приверженцы теории заговора считают, что пандемия COVID-19 ненастоящая. Она якобы выдумана, чтобы загнать людей в резервации, поставить антенны 5G, облучить и чипировать.

6:00 – Живые вакцины от туберкулеза и даже полиомиелита могут давать неспецифический защитный эффект от коронавируса, благодаря стимуляции врожденного иммунитета.

4:00 – Врач пояснила опасность заражения COVID-19 на детской площадке.

2:50 – Пандемия коронавируса COVID-19 испортила все планы президента России Владимира Путина и подкосила его рейтинг.

1:26 – Минздрав напомнил украинцам правила вызова скорой помощи при подозрениях на COVID-19.

1:11 – Первый заместитель председателя Житомирского областного совета Сергей Крамаренко сообщил об обнаружении у него коронавирусной инфекции. Он лечится дома. По словам мужчины, самочувствие у него "нормальное, настроение боевое".

01:05 – Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер Билл Гейтс якобы намерен чипировать всех людей планеты, поясняя это пандемией.

00:42 – Президент Беларуси Александр Лукашенко хорошо себя чувствует и до сих пор не сдавал тесты на COVID-19, заявила его пресс-секретарь.

00:39 – На Житомирщине лабораторно подтвердили 30 новых случаев заражения. Коронавирусную инфекцию обнаружили в Коростене (16 человек), Житомире (11 человек), Бердичеве (2 человека), Житомирском районе (1 человек). Таким образом, в области уже 423 зарегистрированных диагноза COVID-19.

00:23 – В Черновицкой области за сутки диагностировали 73 новых заражений коронавирусом, 31 из них – в Черновцах (всего в регионе – 1818). Было проведено 376 ПЦР-исследований в день, 41 человека госпитализировали. Болезнь побороли еще 9 пациентов.

00:18 – В Великобритании количество умерших от COVID-19 превысило 28 тыс. человек (+621 за день). По числу летальных случаев страна заняла третье место в мире.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
нэ пэрэймайтэсь,воно попустыть.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
ишо ,опять,?еще не все порешали видать.
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