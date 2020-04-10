Идет вторая волна коронавируса, но паниковать не стоит – вирусолог

Как и любое респираторное заболевание, коронавирус будет распространяться не только в Китае, но и во всем мире, однако 80% человечества перенесет его в бессимптомной форме.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала украинский вирусолог Надежда Жлобак, комментируя заявление Китая о начале второй волны эпидемии в стране из-за бессимптомных носителей.

"80% населения переносит коронавирус бессимптомно и это норма для человеческой популяции, не стоит делать из этого панических выводов. То, что COVID-19 будет распространяться – это норма, это же респираторное заболевание, он должен распространяться. Никуда мы от этого не денемся. Не надо паниковать, нужно соблюдать привычные нормы профилактики, как и при вспышках любых других острых респираторных заболеваний", – сообщила вирусолог.

Коронавирус в мире

На уточнение OBOZREVATEL, действительно ли коронавирус несет большую угрозу для человечества, Жлобак напомнила о высокой смертности от обычного гриппа в Украине.

"Что значит угроза? Коронавирусная эпидемия не похожа ни на чуму, ни на оспу. Но кто вам сказал, что обычный грипп не несет угрозы? От коронавируса в Украине умерли на сегодняшний день 69 человек, а от гриппа только в январе этого года умер 621 человек. Думаете, умереть от гриппа "не страшно"? – уточнила она.

Она также выразила непонимание, почему правительства западных стран, где фиксируют высокую смертность от COVID-19, не публикуют цифры смертности от гриппа в соответствующие периоды предыдущих лет. Жлобак также привела пример публикации исследования эпидемиологов, которое напечатали журнале Итальянской ассоциации эпидемиологов, где утверждается, что общая смертность в Италии в этом эпидемическом сезоне не отличается от общей смертности за последние пять лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам украинского инфекциониста Аллы Мироненко, тот факт, что лаборатории в Украине не перегружены тестированием на коронавирус, является хорошим знаком, ведь это свидетельствует о незначительном росте инфицированных.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал