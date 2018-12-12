Корчинский призвал ветеранов СССР покаяться перед УПА

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что ветераны Второй мировой войны, которые воевали за СССР, сейчас должны выбросить все свои награды и извиниться перед бойцами Украинской повстанческой армии.

Такое мнение националист выразил во время обсуждения известной фотографии, где ветеран Красной армии и повстанец УПА жмут друг другу руки. Ее продемонстрировали в эфире телеканала "Магнолия ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Ветеран Красной армии с ветераном УПА UAinfo

"Вся беда Украины в компромиссности всегда была. В том, что мы не умели стоять на своем и не примиряться с врагами, не искать с ними компромисса. Как только Украина начинает искать компромисс с врагом, она сразу проигрывает. И это особенно сейчас важно — мы ведем переговоры с оккупантами или с их марионетками в Минске. Пока сапог оккупанта на нашей территории — никаких переговоров, отсутствие компромисса, всегда настаивать на своем и всегда воевать. Какие могут быть компромиссы между воином УПА и вот этим советским НКВДшником, который на фото?" — прокомментировал он нашумевший снимок.

Такая реакция Корчинского несколько удивила ведущего, и он спросил у гостя эфира, почему тот убежден, что один из мужчин на фото — бывший НКВДшник.

Националист, в свою очередь, отметил, что доказательств этого не требуется, и выразил мнение, что вместо рукопожатия бывшему советскому военному следовало бы сорвать с себя все награды и покаяться перед экс-противником.

"Этот человек для компромисса должен бы был покаяться, скинуть с себя все советские погремушки в грязь и просить прощения у воина УПА за то, что он делал на службе у СССР. Нельзя допускать компромиссов ни по отношению к своему прошлому, ни по отношению к настоящему. Потому что в компромиссах мы всегда проигрываем. Не нужно нам с вертухаями, врагами и оккупантами никакого компромисса. Вот тот дядечка с погремушками советскими — он представитель оккупантов. Вся его молодость, и все, что ему нравится, — это все, что ему дали оккупанты, когда он им служил", — категорично высказался Корчинский.

Дмитрий Корчинский Скриншот видео

После этого ведущий задал ему вопрос, служил ли кто-либо из его родственников в Красной армии. Корчинский ответил утвердительно, добавив, что его дед даже погиб на Второй мировой войне.

"Воевал. Один из моих дедов погиб в 1941 году. Но я вполне понимаю, что в составе Красной армии воевали или преступники, или жертвы. Я бы без сомнения пожал своему деду руку, но я бы никогда не примирился с тем, что он пошел на фронт, что он не попробовал прибегнуть к дезертирству", — резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Корчинский заявил, что Украина должна дождаться кризиса в России для начала наступления на аннексированный Крым и Донбасс, потому что в нынешнем состоянии ВСУ не готовы этого сделать. Эти слова буквально довели россиян до истерики, и они стали массово выражать свое недовольство в интернете.

Напомним, ранее националист выступил с еще одним скандальным заявлением, призвав сделать из Крымского моста виселицу. Этим он дал повод российским журналистам в очередной раз написать о всплеске "нацизма в Украине".