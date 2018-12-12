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Корчинский призвал ветеранов СССР покаяться перед УПА

1.2тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что ветераны Второй мировой войны, которые воевали за СССР, сейчас должны выбросить все свои награды и извиниться перед бойцами Украинской повстанческой армии.

Такое мнение националист выразил во время обсуждения известной фотографии, где ветеран Красной армии и повстанец УПА жмут друг другу руки. Ее продемонстрировали в эфире телеканала "Магнолия ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Ветеран Красной армии с ветераном УПА

Ветеран Красной армии с ветераном УПА

UAinfo

"Вся беда Украины в компромиссности всегда была. В том, что мы не умели стоять на своем и не примиряться с врагами, не искать с ними компромисса. Как только Украина начинает искать компромисс с врагом, она сразу проигрывает. И это особенно сейчас важно — мы ведем переговоры с оккупантами или с их марионетками в Минске. Пока сапог оккупанта на нашей территории — никаких переговоров, отсутствие компромисса, всегда настаивать на своем и всегда воевать. Какие могут быть компромиссы между воином УПА и вот этим советским НКВДшником, который на фото?" — прокомментировал он нашумевший снимок.

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Такая реакция Корчинского несколько удивила ведущего, и он спросил у гостя эфира, почему тот убежден, что один из мужчин на фото — бывший НКВДшник.

Националист, в свою очередь, отметил, что доказательств этого не требуется, и выразил мнение, что вместо рукопожатия бывшему советскому военному следовало бы сорвать с себя все награды и покаяться перед экс-противником.

"Этот человек для компромисса должен бы был покаяться, скинуть с себя все советские погремушки в грязь и просить прощения у воина УПА за то, что он делал на службе у СССР. Нельзя допускать компромиссов ни по отношению к своему прошлому, ни по отношению к настоящему. Потому что в компромиссах мы всегда проигрываем. Не нужно нам с вертухаями, врагами и оккупантами никакого компромисса. Вот тот дядечка с погремушками советскими — он представитель оккупантов. Вся его молодость, и все, что ему нравится, — это все, что ему дали оккупанты, когда он им служил", — категорично высказался Корчинский.

Дмитрий Корчинский

Дмитрий Корчинский

Скриншот видео

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После этого ведущий задал ему вопрос, служил ли кто-либо из его родственников в Красной армии. Корчинский ответил утвердительно, добавив, что его дед даже погиб на Второй мировой войне.

"Воевал. Один из моих дедов погиб в 1941 году. Но я вполне понимаю, что в составе Красной армии воевали или преступники, или жертвы. Я бы без сомнения пожал своему деду руку, но я бы никогда не примирился с тем, что он пошел на фронт, что он не попробовал прибегнуть к дезертирству", — резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Корчинский заявил, что Украина должна дождаться кризиса в России для начала наступления на аннексированный Крым и Донбасс, потому что в нынешнем состоянии ВСУ не готовы этого сделать. Эти слова буквально довели россиян до истерики, и они стали массово выражать свое недовольство в интернете.

Напомним, ранее националист выступил с еще одним скандальным заявлением, призвав сделать из Крымского моста виселицу. Этим он дал повод российским журналистам в очередной раз написать о всплеске "нацизма в Украине".

Читайте все новости по теме "Вторая мировая война" на OBOZREVATEL.

Тема
Вторая мировая война
Персона
Дмитрий Корчинский
Место
Украина
Теги
СССРУПА
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Ш. Олег
Ш. Олег
Корчинський - вiдомий сволоцюга, нацист i просто клiнiчний iдiот, звертати увагу на якого - себе не поважати. Тим не менш, подiбнi вислови боляче вражають й викликають у мене, людини вкрай помiркованої та неконфлiктної, таку шалену злiсть, що якби зараз ця тварина у людськiй личинi опинилася поруч, повискубав би вуса й забив його чорного язика йому ж у пельку. За що повиннi каятися радянськi ветерани страшної вiни? За те, що цiною нелюдських зусиль, потом, кров'ю та життями своїми здобули перемогу над свiтовим злом??? За те, що не дали фашистам та їхнiм покидькам-посiпакам усiх мастей, включаючи кумирiв Корчинського, довести до кiнця свою справу й повернути свiт у часи рабовласництва, де "вищi" раси панували б над "нижчими"? За те, що слов'яни, у тому числi й українцi, не перетворилися у безмовних, безправних тварин? Ненавиджу цього покидька й усiх, хто подiляє його погляди. Не-на-вид-жу! Нiчого, рано чи пiзно справедливiсть все одно вiзьме гору, й на тому, що не довели до кiнця нашi дiди, поставлять крапку - у даному випадку, дiйсно потужну та остаточну, "Обоз", - онуки. Амiнь.
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