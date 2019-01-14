Константинополь опубликовал финальный текст Томоса ПЦУ

Вселенский патриархат представил полный текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины и опубликовал его в сети.
Так, он появился на сайте пресс-службы Константинополя на английском, греческом и украинском языках.
В тексте Томоса отмечается: "Поскольку благочестивая и Богом береженная земля Украины укреплена и возвеличена высшим промыслом и получила свою полную политическую независимость, государственные и церковные руководители которой уже почти тридцать лет горячо просят ее церковного самоуправления и бок о бок с народом и созвучно с давними его просьбами… единодушно определяем и провозглашаем, чтобы вся Православная Церковь, находящаяся в пределах политически сформированного и полностью независимого государства Украина… была отныне канонически автокефальной".
Текст-оригинал Томоса
Скрин видео
Текст-оригинал Томоса
Скрин видео
"Мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейший Церковь Украина", как имеющую своей кафедрой исторический город Киев", — сказано в документе.
Также там отмечается: "Автокефальная Церковь в Украине признает головой Святейший Апостольский и Патриарший Вселенский Престол, как и другие Патриархи и Предстоятели и имеет вместе с другими каноническими обязанности и ответственности прежде всего сохранение нашей Православной Веры невредимой и канонического единства и общения со Вселенским Патриархатом и другими поместными Православными Церквами незыблемыми".
Полный текст документа читайте здесь.
Подписание Томоса
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января Томос вручили на Божественной литургии. Также в сети опубликовали перевод текста документа.
8 января Томос увезли обратно в Стамбул для подписания его 11 членами Синода Вселенского патриархата.
9 января все члены Синода Вселенского патриархата в Стамбуле подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
10 января документ вернулся в Украину. Его показали прихожанам Свято-Покровского кафедрального собора.
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