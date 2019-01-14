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Константинополь опубликовал финальный текст Томоса ПЦУ

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Вселенский патриархат представил полный текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины и опубликовал его в сети.

Так, он появился на сайте пресс-службы Константинополя на английском, греческом и украинском языках.

В тексте Томоса отмечается: "Поскольку благочестивая и Богом береженная земля Украины укреплена и возвеличена высшим промыслом и получила свою полную политическую независимость, государственные и церковные руководители которой уже почти тридцать лет горячо просят ее церковного самоуправления и бок о бок с народом и созвучно с давними его просьбами… единодушно определяем и провозглашаем, чтобы вся Православная Церковь, находящаяся в пределах политически сформированного и полностью независимого государства Украина… была отныне канонически автокефальной".

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Текст-оригинал Томоса

Текст-оригинал Томоса

Скрин видео

Текст-оригинал Томоса

Текст-оригинал Томоса

Скрин видео

"Мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейший Церковь Украина", как имеющую своей кафедрой исторический город Киев", — сказано в документе.

Также там отмечается: "Автокефальная Церковь в Украине признает головой Святейший Апостольский и Патриарший Вселенский Престол, как и другие Патриархи и Предстоятели и имеет вместе с другими каноническими обязанности и ответственности прежде всего сохранение нашей Православной Веры невредимой и канонического единства и общения со Вселенским Патриархатом и другими поместными Православными Церквами незыблемыми".

Полный текст документа читайте здесь.

Подписание Томоса

Подписание Томоса

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Тема
Независимость УПЦ
Теги
Константинопольский патриархатединая церковьТомос
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
московским попам выплядка больше в Украине делать нечего! смерть окупантам выплядкам
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Томос официально опубликован на нескольких языках - теперь процесс перехода приходов в ПЦУ пойдет ещё быстрее, а кацапским попикам - офицерам ФСБ пора возвращаться на базу в Мацкву и ждать дальнейшего распределения в пределах Педерашки.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Хех... ВСЁ-ТАКИ СЦУ!!!!
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