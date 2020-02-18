Конкурс судей Верховного суда признали неконституционным – СМИ

Конституционный суд Украины признал неконституционным проведение конкурса для судей Верховного Суда в контексте судебной реформы 2016 года.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в Конституционном суде. Так, судьи на пленарном заседании 18 февраля продолжили рассмотрение представления о конституционности отдельных положений закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2016 года.

"КС принял решение о признании неконституционным конкурса для судей Верховного Суда Украины", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, в частности, признаны неконституционными пункты 7 и 14 переходных положений закона "О судоустройстве и статусе судей" в части прекращения работы Верховного Суда Украины и права судей Верховного Суда Украины в конкурсе на должности судей Верховного Суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу президента Украины Владимира Зеленского в части сокращения числа судей. Они уверены, что если этот процесс не отменить, то Верховный Суд окажется под давлением парламента, а работа его остановиться.

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