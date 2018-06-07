Конец света 2018: ответ карт Таро

Произойдет ли конец света летом 2018 года, как это прогнозировал греческий физик Георгиос Гьялвас, полностью зависит от самого человечества.

Такой вывод можно сделать по раскладу по картам Таро.

Расклад представлен тремя картами. Первая дает ответ на вопрос, что было причиной конца света в прошлом, вторая – что является такой причиной сейчас, а третья отвечает на вопрос: "Что станет причиной конца света в будущем".

Карта, которая говорит о прошлом, называется "Отшельник" (на фото – крайняя слева). На ней изображен человек, ушедший от мира и погрузившийся в собственные мысли, чувства и переживания. В контексте ответа на заданный вопрос карту можно интерпретировать таким образом: на каком-то этапе человечество проявило определенный эгоизм, зациклилось на своих внутренних проблемах и игнорировало проблемы глобальные. Например, такие как проблема изменения климата или необходимость защищать планету от астероидов и метеоритов.

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Вторая карта, отвечающая на вопрос о причинах конца света в настоящем, называется "Четверка Кубков" (карта в центре). На ней также изображен человек, погруженный в собственные мысли. В отличие от первой карты, он чем-то разочарован. Это карта потери смысла существования и сознательного отказа от того, что предоставляет мир.

В контексте заданного вопроса она может означать следующее: человечество отказывается видеть реальные опасности, угрожающие ему, а значит, не готово адекватно и своевременно предпринимать меры защиты.

И, наконец, третья карта, указывающая на опасность в будущем (крайняя справа), называется "Рыцарь Жезлов". На ней изображен человек, мчащийся на лошади, с дубиной наперевес.

Таким образом, карту можно интерпретировать так: мир может уничтожить слепая воля человека к разрушению, безрассудочное стремление победы любой ценой, в том числе над силами природы, и полная безответственность.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил прогноз по картам Таро на июнь 2018 года.