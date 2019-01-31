Конец света 1 февраля: что может произойти с Землей

Конец света может произойти уже 1 февраля 2019 года из-за столкновения Земли с огромным астероидом диаметром в два километра.

В сети появилось страшное пророчество блаженной Матроны Московской о надвигающемся апокалипсисе. Многие конспирологи подтвердили – опасность исходит от астероида 2002 NT7.

Более того, стало известно точное время предполагаемого конца света. Отмечается, что столкновение может произойти в 11:47 1 февраля.

АиФ

Мнения ученых по этому поводу разделились. Так, в Томском государственном университете заявили, что катастрофа невозможна, так как данный астероид уже прошел в непосредственной близости от Земли на расстоянии 61 млн км 13 января 2019 года.

"По данным 2002 года, действительно была выявлена вероятность столкновения 2002 NT7 с Землей 1 февраля 2019 года. Поскольку объект диаметром больше 1,4 километра, ученые его активно наблюдали. И в последующем результаты наблюдений позволили исключить не только столкновение, но даже сближение с Землей", – подчеркнула доцент Татьяна Галушина.

rtown.ru

Опровергли страшное пророчество и в NASA. Астероид изъяли из списка опасных объектов еще в 2002 году сразу после обнаружения, что было указано в официальном пресс-релизе агенства.

Однако в словах Матроны Московской рассмотрели новую угрозу. Предсказательница предупредила о еще одном небесном теле, которое может уничтожить все живое.

Комсомольская правда

Речь идет об астероиде Апофис, который приблизится к Земле на опасное расстояние в 38 тысяч километров в апреле 2029 года, а столкнется с ней в 2068 году. Диаметр небесного тела составляет 325 метров, а вес — 50 миллионов тонн. Вероятность катастрофы с Апофисом подтвердили и в Санкт-Петербургском университете.

РИА Новости

В комментарии ТВЦ.RU генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев заявил, что опасность может подстерегать в любой момент. Он также предложил способ, которым можно спастись от падения Апофиса.

"Один из вариантов – просто подлететь к астероиду и столкнуться с ним. При современных технологиях масса космического аппарата, который может к нему подлететь, будет составлять несколько тонн. Этого удара достаточно, чтобы астероид пролетел мимо Земли", – пояснил Зайцев.

Развенчал мифы и ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН Александр Багров. "Мне вообще известно, что астероиды на Землю не падают, они используются только для "пугания" населения. За последние несколько десятков тысяч лет ничего подобного не было", — заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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В NASA исключили возможность существования так называемой "планеты-убийцы" Нибиру, потому что ученые со всего мира контролируют ситуацию и просчитывают все реальные угрозы.

Также специалист в области астрофизики и космоса Валентин Гаденов считает, что планеты Нибиру не существует, а все озвученные сценарии уничтожения Земли являются псевдонаучными заявлениями, на которые не стоит обращать внимание.

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