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"Кому ещё "Новороссию"? Казанский показал, "как хорошо" стало жить в Донецке

7.3тЧитать новость на украинском

В оккупированном Донецке срезали и увезли стелу ФК "Шахтер", которая стояла у "Донбасс Арены".

"Футбола больше нет, стела тоже не нужна. Стадион, впрочем, тоже", - подписал фото в Facebook блогер и журналист Денис Казанский.

По его словам, в Горловке так же срезают и сдают в металлолом ненужные больше рекламные борды.

"Рекламировать больше нечего, рекламные конструкции бесполезны. Кому ещё "Новороссию"? Смотрите, как хорошо стало", - пишет он.

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Как сообщал "Обозреватель", блогер из Донецка побывал в "ЛНР" и описал жизнь в оккупированном Луганске.

Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на Обозревателе.

Темы
Новости Донецка и Донецкой областиАТО на Донбассе
Персона
Денис Казанский
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДНРДонецкая область
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