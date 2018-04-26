"Кому ещё "Новороссию"? Казанский показал, "как хорошо" стало жить в Донецке

В оккупированном Донецке срезали и увезли стелу ФК "Шахтер", которая стояла у "Донбасс Арены".
"Футбола больше нет, стела тоже не нужна. Стадион, впрочем, тоже", - подписал фото в Facebook блогер и журналист Денис Казанский.
По его словам, в Горловке так же срезают и сдают в металлолом ненужные больше рекламные борды.
"Рекламировать больше нечего, рекламные конструкции бесполезны. Кому ещё "Новороссию"? Смотрите, как хорошо стало", - пишет он.
Как сообщал "Обозреватель", блогер из Донецка побывал в "ЛНР" и описал жизнь в оккупированном Луганске.
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