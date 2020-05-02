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3 мая • обновлено в 22:45
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Комаровский предложил свой вариант карантина в Украине

24.8т
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Врач Евгений Комаровский заявил, что в Украине можно было ввести строжайший карантин для пожилых людей, который бы не касался молодых и здоровых, чтобы те вырабатывали коллективный иммунитет от COVID-19.

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Такое мнение доктор высказал в своем новом видео о коронавирусе. Ролик был опубликован на YouTube-канале педиатра (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Карантин в Украине. Иллюстрация

Карантин в Украине. Иллюстрация

Громадське радіо

"Если бы у меня было по 2 тысячи долларов на каждое домохозяйство (чтобы заплатить людям на карантине, – ред.), я бы сказал: сидите! А если у меня нет таких денег?

Тогда бы я что сделал: я бы строжайшим образом защищал, всеми возможными, диктаторскими способами, уязвимый контингент. То есть все старше 65 лет сидят по домам, не имеют права выйти. Только нос высунул – лишаем пенсии", – сказал Комаровский.

За пенсионерами, по словам врача, нужно следить и доставлять им продукты, деньги и лекарства, чтобы они не выходили из дома.

"А все остальные – работают, общаются, вырабатывают коллективный иммунитет. И это дает возможность защитить стариков", – добавил доктор.

Как писал OBOZREVATEL, в средине апреля места для больных COVID-19 в Александровской клинической больнице в Киеве были заполнены на 100%, но в конце месяца свободные койки уже были, сообщила главный врач Людмила Антоненко.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Теги
врачи карантин инфекция болезнь вирус видео
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Beer Bear
Beer Bear
Все которые старше 65?а почему не с 60? Может потому что ему через пару месяцев будет 60?
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Кода он постареет надо будет его принудительно посадить на карантин и подольше, а также лишить возможности общения. Да и сейчас уже можно. Карантин,да посуровее. Чтобы не писал дурь
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Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
Ага, домашнє гетто для пенсіонерів - без руху, повітря, спілкування. Ще ланцюгом прикути до батареї. Ко-маровському вже 60, так йому залишилось ще 5 років паясничати, якщо доживе. Таке ж дурне і нахабне. як його патрон ЗЕбіл.
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