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22 ноября • обновлено в 23:00
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"Прошла болезнь и она онколог!" Комаровский набросился на Соколову в прямом эфире

2.8т
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Известный врач-педиатр Евгений Комаровский поспорил с журналисткой Яниной Соколовой из-за состояния медицины в Украине.

Спор разгорелся в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, доскролльте новость до конца).

Соколова, которая победив онкологию, на себе прочувствовала все реалии украинской медицины, решила возразить врачу.

Комаровский вспылил из-за слов бывшей и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун в интервью журналистке о том, что украинскую медицину разрушали 70 лет. "Человек презирает все, чем жила страна. Построенные институты, трансплантация, пересадки сердца", – разразился он.

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Комаровский набросился на Соколову в прямом эфире

Комаровский набросился на Соколову в прямом эфире

"Да когда вы последний раз были в больнице обычной государственной? Не в Харькове или Киеве, Днепре и Запорожье. А, например, в Бахмуте. Это чтобы понять, как развивалась или нет наша медицина", – возразила ему Соколова.

"Понимаете, Янина, я зашел в операционную, когда вы еще не родились. Я могу сказать, что в 1950-м году наша медицина была не хуже европейской. И система осталась до сих пор. Но Сурпрун этого всего не понимает", –сказал врач.

"Она сама квалифицированный медик. Зачем вы так говорите?" – продолжила журналистка.

"Подождите, девушка, я пытаюсь донести мысль. Вы еще ее не доели и уже спорите!" – завелся Комаровский.

"У нас любой человек, который прошел онкологию, онколог! Вот это вы сейчас демонстрируете. Наплевательское отношение к врачам. Можете помолчать?" – добавил он, продолжив спорить. Соколова не стала продолжать перепалку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комаровский раскритиковал пресс-марафон президента Владимира Зеленского.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Евгений Комаровский Янина Соколова Ульяна Супрун
Место
Украина
Тег
медреформа
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
ТУ соколова ПАЯ !
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Розвиток наукової медицини і розвиток системи охорони здоров'я в Україні - це абсолютно різні речі.
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