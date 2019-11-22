"Прошла болезнь и она онколог!" Комаровский набросился на Соколову в прямом эфире

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский поспорил с журналисткой Яниной Соколовой из-за состояния медицины в Украине.

Спор разгорелся в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, доскролльте новость до конца).

Соколова, которая победив онкологию, на себе прочувствовала все реалии украинской медицины, решила возразить врачу.

Комаровский вспылил из-за слов бывшей и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун в интервью журналистке о том, что украинскую медицину разрушали 70 лет. "Человек презирает все, чем жила страна. Построенные институты, трансплантация, пересадки сердца", – разразился он.

Комаровский набросился на Соколову в прямом эфире

"Да когда вы последний раз были в больнице обычной государственной? Не в Харькове или Киеве, Днепре и Запорожье. А, например, в Бахмуте. Это чтобы понять, как развивалась или нет наша медицина", – возразила ему Соколова.

"Понимаете, Янина, я зашел в операционную, когда вы еще не родились. Я могу сказать, что в 1950-м году наша медицина была не хуже европейской. И система осталась до сих пор. Но Сурпрун этого всего не понимает", –сказал врач.

"Она сама квалифицированный медик. Зачем вы так говорите?" – продолжила журналистка.

"Подождите, девушка, я пытаюсь донести мысль. Вы еще ее не доели и уже спорите!" – завелся Комаровский.

"У нас любой человек, который прошел онкологию, онколог! Вот это вы сейчас демонстрируете. Наплевательское отношение к врачам. Можете помолчать?" – добавил он, продолжив спорить. Соколова не стала продолжать перепалку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комаровский раскритиковал пресс-марафон президента Владимира Зеленского.

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