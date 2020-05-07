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7 мая • обновлено в 18:38
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Когда запустят маршрутки в Украине: Криклий назвал дату

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Вопрос о снятии карантинных ограничений для коммерческих пассажирских перевозок, в том числе маршрутных такси, будет рассматриваться не ранее 22 мая.

Об этом в эфире ObozTV заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. "Начиная с 22 мая, а дальше будем исходить из рекомендаций МОЗ. Ориентировочно – последняя декада мая – начало июня", – уточнил он.

По словам министра, сначала будет возобновляться движение муниципального общественного транспорта, и лишь затем будет рассматриваться вопрос об ослаблении ограничений для коммерческого транспорта.

Чиновник сообщил, что на следующей неделе может состояться совещание с представителями коммерческих перевозчиков, которые обращаются в Министерство с многочисленными предложениями и просьбами возобновить их работу как можно раньше.

Вместе с тем Криклий подчеркнул: "К сожалению, пока что мы не можем дать возможность всем маршрутным такси возобновить работу. Мы не можем рисковать, потому что иначе мы сводим на нет все те усилия, которые прилагались во время режима изоляции и ограничений".

Когда запустят маршрутки: министр назвал дату

Когда запустят маршрутки: министр назвал дату

В этом контексте он напомнил о том, что до карантина маршрутные такси зачастую работали "в режиме нарушений". "В маршрутных такси не ограничивались местами для сидения. Фактически было больше стоячих мест. Речь не шла даже про безопасность перевозок, а сейчас у нас добавляется еще и опасность распространения коронавируса", – заметил министр.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владислав Криклий озвучил планы министерства по полному отказу от маршрутных такси как вида городского общественного транспорта.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Карантин в Украине Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Итоги
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Тег
Министерство инфраструктуры
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ковпак сидор
ковпак сидор
Новый гипеглуп обещал убрать эту порошенковское недорозумение Богдан до сентября,у кого появляются электробусы-отпишитесь
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Общество

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