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9 сентября • обновлено в 11:23
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Когда закончится бабье лето: синоптик дала прогноз по Украине

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Во вторник, 10 сентября, на территории Украины ожидается теплая малооблачная погода, а в выходные дни — похолодание.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, повсюду — бабье лето, только на Закарпатье и в Карпатах местами пройдут дожди.

Температура воздуха в течение дня составит +24... +29 градусов. Ветер юго-восточный и восточный, 3-8 м/с, на западе и в Приазовье отдельные порывы до 15 м/с.

Когда закончится бабье лето: синоптик дала прогноз по Украине

Теплая погода

Теплая погода

24 канал

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В Киеве 10 сентября будет сухо, малооблачно, днем в столице ожидается около 27 градусов тепла.

"Молодое бабье лето продлится не вечно, уже в ближайшие выходные погода изменится, станет существенно холоднее", — добавила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали переменчивый прогноз погоды на сентябрь в Украине.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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