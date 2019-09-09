Когда закончится бабье лето: синоптик дала прогноз по Украине

Во вторник, 10 сентября, на территории Украины ожидается теплая малооблачная погода, а в выходные дни — похолодание.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, повсюду — бабье лето, только на Закарпатье и в Карпатах местами пройдут дожди.

Температура воздуха в течение дня составит +24... +29 градусов. Ветер юго-восточный и восточный, 3-8 м/с, на западе и в Приазовье отдельные порывы до 15 м/с.

Теплая погода 24 канал

В Киеве 10 сентября будет сухо, малооблачно, днем в столице ожидается около 27 градусов тепла.

"Молодое бабье лето продлится не вечно, уже в ближайшие выходные погода изменится, станет существенно холоднее", — добавила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали переменчивый прогноз погоды на сентябрь в Украине.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!