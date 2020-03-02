Кодирование спутникового сигнала 23-х украинских телеканалов привело к практически полной монополии российского ТВ в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

"Людей фактически отрезали от украинского вещания", – заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в программе "Мова" с Вячеславом Кириленко на ObozTV

"Сейчас, если ты проживаешь где-то в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Керчи – то должен выехать в Херсонскую область, приобрести этот тюнер (для приема кодированного сигнала. – Ред.), и каждый месяц или каждые полгода платить абонентскую плату", – напомнил эксперт.

По его словам, многие крымчане, которые остались на полуострове "один на один с оккупационной машиной", теперь лишены возможности находиться в информационном пространстве Украины.

"А я как крымчанин утверждаю, что наших людей там – подавляющее большинство. И там жесткая ностальгия по украинским временам, люди смотрят украинское телевидение… А сейчас они говорят: Как? Меня не защитили, меня бросили, а сейчас еще и заставляют платить, чтобы я мог прикоснуться к украинскому телевидению? Ну это же совершенно циничная история", – возмутился Костинский.

Он подчеркнул, что задача государства в условиях войны и оккупации части территории – обеспечивать своих граждан доступом к правдивой информации и объективным новостям.

"Мы хотя бы обеспечиваем свободу слова и человек, смотря разные телеканалы, может составить свое мнение. Чего нет на российском телевидении. Там пропагандистская машина и на каждом канале людей заставляют думать одно и то же", – объяснил медиа-специалист.

"А сейчас мы оставляем российскому ТВ монополию на оккупированных территориях… Тогда как нам побеждать в информационной войне? Никакое эфирное вещание не может охватить всю территорию Крыма или всю территорию ОРДЛО сигналом украинских телеканалов", – констатировал он.

Зрителям, которые лишились бесплатного доступа к любимым спутниковым каналам, Костинский посоветовал переходить на альтернативные варианты.

"Остается часть украинских телеканалов (незакодированных. – Ред.). Смотрите эти телеканалы, открывайте новых вещателей. Думаю, часть каналов сейчас сменит свой формат, начнут давать больше развлекательных передач, фильмов, компенсируя отсутствие таких программ", – спрогнозировал член Нацсовета.

Костинский также выразил надежду, что в этом году хотя бы часть медиахолдингов откажется от кодирования, "увидев катастрофические результаты и потери своей аудитории".

На спутниковом ТВ закрыт для бесплатного доступа ряд популярных украинских телеканалов medicalnewstoday.com

Как писал OBOZREVATEL:

Программу "Мова" с Вячеславом Кириленко смотрите по субботам в 21:00 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!