Кодирование спутникового сигнала 23-х украинских телеканалов привело к практически полной монополии российского ТВ в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.
"Людей фактически отрезали от украинского вещания", – заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в программе "Мова" с Вячеславом Кириленко на ObozTV
"Сейчас, если ты проживаешь где-то в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Керчи – то должен выехать в Херсонскую область, приобрести этот тюнер (для приема кодированного сигнала. – Ред.), и каждый месяц или каждые полгода платить абонентскую плату", – напомнил эксперт.
По его словам, многие крымчане, которые остались на полуострове "один на один с оккупационной машиной", теперь лишены возможности находиться в информационном пространстве Украины.
"А я как крымчанин утверждаю, что наших людей там – подавляющее большинство. И там жесткая ностальгия по украинским временам, люди смотрят украинское телевидение… А сейчас они говорят: Как? Меня не защитили, меня бросили, а сейчас еще и заставляют платить, чтобы я мог прикоснуться к украинскому телевидению? Ну это же совершенно циничная история", – возмутился Костинский.
Он подчеркнул, что задача государства в условиях войны и оккупации части территории – обеспечивать своих граждан доступом к правдивой информации и объективным новостям.
"Мы хотя бы обеспечиваем свободу слова и человек, смотря разные телеканалы, может составить свое мнение. Чего нет на российском телевидении. Там пропагандистская машина и на каждом канале людей заставляют думать одно и то же", – объяснил медиа-специалист.
"А сейчас мы оставляем российскому ТВ монополию на оккупированных территориях… Тогда как нам побеждать в информационной войне? Никакое эфирное вещание не может охватить всю территорию Крыма или всю территорию ОРДЛО сигналом украинских телеканалов", – констатировал он.
Зрителям, которые лишились бесплатного доступа к любимым спутниковым каналам, Костинский посоветовал переходить на альтернативные варианты.
"Остается часть украинских телеканалов (незакодированных. – Ред.). Смотрите эти телеканалы, открывайте новых вещателей. Думаю, часть каналов сейчас сменит свой формат, начнут давать больше развлекательных передач, фильмов, компенсируя отсутствие таких программ", – спрогнозировал член Нацсовета.
Костинский также выразил надежду, что в этом году хотя бы часть медиахолдингов откажется от кодирования, "увидев катастрофические результаты и потери своей аудитории".
На спутниковом ТВ закрыт для бесплатного доступа ряд популярных украинских телеканалов
medicalnewstoday.com
Как писал OBOZREVATEL:
С 28 января 2020 года несколько крупных медиахолдингов Украины закрыли бесплатный доступ к спутниковому вещанию 23-х телеканалов.
После кодирования украинцы могут либо смотреть эти телеканалы за плату (установив соответствующее оборудование), либо перейти на цифровое, кабельное, интернет-вещание.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский поручил заняться возникшей проблемой, поскольку вопрос кодирования каналов касается не только бизнеса, но и стратегической защиты информационной безопасности Украины.
ObozTV – телепроект самого популярного в Украине интернет-СМИ "Обозреватель" – осуществляет спутниковое вещание с 2017 года без кодировки. Как найти наш телеканал на спутнике – подробнее читайте в инструкции.
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