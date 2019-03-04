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"Клоуны, не позорьтесь!" Экс-главарь "ДНР" поднял на смех террористов из-за "ополченочки"

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В "Народной милиции ДНР" опубликовали официальный комментарий касательно перехода командира Светланы Дрюк на сторону Украины и нарвались на насмешки в сети.

Террористы заверили, что женщину похитили и завербовали, угрожая ее детям. В ответ на это экс-главарь "ДНР" Игорь Безлер разнес попытки боевиков оправдаться.

"Противнику удалось похитить Дрюк Светлану, которая в начале года была уволена из рядов "НМ ДНР" по собственному желанию, в связи с ухудшением здоровья. Светлана в 2014-2018 годах принимала активное участие в боевых действиях по уничтожению противника, за что неоднократно поощрялась командованием части. За успешную проведенную операцию награждена медалью "За воинскую доблесть", – сказано в заявлении.

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Светлана Дрюк

Светлана Дрюк

ТСН

После этого, заверили в "ДНР", Дрюк поехала в Молдову проведать родственников и там ее якобы захватили сотрудники СБУ, которые давят на женщину через детей. "Светлана, прежде всего мать, и в этих условиях следует ожидать любых заявлений, даже самых нелепых, которые ей навяжут", – разразились террористы.

Безлер во всех красках прокомментировал заявление.

"Это называется: "Обоср*ться и гордо маршировать с полными штанами дерьма", причем, рассказывая, что от них не воняет, а идет легкий аромат "шанели". Клоуны, идите лучше ж*пу помойте, штаны застирайте и не позорьтесь ещё больше. П**деть про "синие бочки" у вас лучше получается", – написал он в своем Telegram-канале.

Игорь Безлер

Игорь Безлер

112 Украина

Безлер поднял на смех "ополченочку" террористов

Пользователи в комментариях присоединились к обсуждению нелепой речи террористов. Реакцией поделился в Twitter блогер Necro Mancer.

"Топят, пытаясь оправдать", "Вместо того, чтобы признать, что лохонулись, утверждают, что ее похитило "коварное" руководство СБУ", "Грамотно съехали", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) прокомментировал переход на сторону Украины бывшей террористки "ДНР".

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Игорь Безлер (Бес)
Место
Украина
Теги
Новости ДНРДНР
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Комментарии
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Vakulov Serr
Vakulov Serr
история конечно мутная,да и что могут еще рассказать некромансер и его почитатели
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Kogan Viktoria
Kogan Viktoria
Vakulov Serr, ну ты-то здесь для контроля, разумеется
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
безлеру нужно дать автомат, обвешать гранатами и поставить цель - очистить ряды мгб дыры от предателей и изменников ватной "родины", предоставить право ликвидировать на месте без суда и следствия - это будет благое дело. Сколько ватно-скрепной мрази он перестреляет, пока его самого не замочат.
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Fox Allen
Fox Allen
Васильичь Козимир, правда тут одна - ты очередной ватноголовый недоумок из новой коллекции гидроцефалов которые гастролируют на ОБОЗе.
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