''Клоунада и провокация'': Ляшко ярко поставил на место ''накуренную'' пропагандистку Скабееву

Российская пропагандистка Ольга Скабеева, известна своими выходками, устроила очередную провокацию в стенах Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Журналистка подловила лидера Радикальной партии Олега Ляшко в коридоре с целью "побеседовать" о выборах. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Однако глава Радикальной партии быстро поставил россиянку на место, указав, что от нее исходит запах сигарет.

Ляшко и Скабеева Скриншот из видео

Провокационный разговор пропагандистка начала с утверждений, что на Донбассе нет российских войск, что она видела якобы собственными глазами.

"Они есть. Я там, к сожалению не был, но буду. А вас больше не будет. Донбасс – это Украина. Кто вас вообще туда пустил?" – ответил Ляшко.

Скабеева также попыталась выведать у Ляшко статистические данные о его рейтинге в президентской гонке, объяснив это якобы интересом к избирательной кампании в "братской" стране. "Не ваше дело. Мы вот за вашей кампанией не следим. Единственное, что радует, что ваши рейтинги падают вниз", – ответил политик.

Скриншот из видео

На вопрос, как нардеп решает, на каком языке разговаривать, Ляшко ответил: "Как мне сердце подсказывает".

"Сейчас оно подсказывает, что мне нужно уйти, потому что вы накурились, а я этого не люблю", – прервал Ляшко кулуарную беседу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил украинскому нардепу Бориславу Березе отомстить за грубое отношение к Скабеевой.

Пропагандистку Скабееву в ПАСЕ поставил на место также украинский нардеп Алексей Гончаренко.

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