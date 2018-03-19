"Климатическое оружие Трампа": на Донбассе выпал разноцветный снег

На оккупированной части Донбасса выпал снег странного оттенка.

О том, что в Луганске заметили оранжевый снег сказано в сообщении пользователей Twitter.

Кроме того, кремовый оттенок осадков увидели в Горловке Донецкой области, рыжеватый – в Селидово, желтый – в Перевальске Луганской области.

В комментариях отмечают, что и в Запорожье похожая ситуация.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в российском Санкт-Петербурге выпал необычный снег синего цвета недалеко от химико-фармацевтического завода.