"Классно! И варить не надо!" В Крыму "министр" публично съел живую креветку: видео

В оккупированном Крыму так называемый министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин во время визита на рыбное предприятие съел живую креветку.

Как сказано на странице предприятия в Instagram, инцидент произошел в Раздольном. Оккупант достал креветку прямо из пруда.

"И варить не надо. Классно! Действительно класс!", - сказал Рюмшин.

"Собственно, больше слов и не надо", - отметили в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на одном из пляжей Коктебеля в аннексированном Крыму забил фонтан из нечистот, что наглядно продемонстрировало провал политики пророссийских властей на полуострове.

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