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"Классно! И варить не надо!" В Крыму "министр" публично съел живую креветку: видео

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В оккупированном Крыму так называемый министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин во время визита на рыбное предприятие съел живую креветку.

Как сказано на странице предприятия в Instagram, инцидент произошел в Раздольном. Оккупант достал креветку прямо из пруда.

"И варить не надо. Классно! Действительно класс!", - сказал Рюмшин.

"Собственно, больше слов и не надо", - отметили в сообщении.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым видео
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