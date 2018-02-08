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"Километры ужаса": украинцев возмутила разбитая дорога на Львовщине. Видеофакт

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Украинцев возмутил 20-километровый участок разбитой дороги Дрогобыч-Самбор во Львовской области.

Видео соответствующего дорожного полотна было опубликовано в Facebook-сообществе "Дальнобойщики Украины".

"Дорога Дрогобыч-Самбор... 20 километров ужаса и шока", – пишет Сергей Курчук.

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"Это ужас просто, и такое вокруг творится. Что сделать, если нет руководителя", – заявил Петя Станович.

"Люди, их мало убить за это. Где "Автодор?" – задался вопросом Сергей Гонак.

"Почти Европа", – иронизирует Руслан Олексюк.

"Супер – автобан", – отметил Иван Сорока.

"На луне лучше", – резюмировал Владимир Лепих.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве в Голосеевском районе на дороге образовались ямы практически сразу после ремонта.

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Тема
Ремонт дорог
Место
УкраинаЛьвов
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