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Киевом пронесся мощный ураган с дождем: впечатляющие фото и видео

2.4т Читать материал на украинском

В четверг, 8 августа, Киевом пронесся мощный ураган со шквальным ветром и дождем.

В соцсетях киевляне разместили снимки и видеоролики непогоды (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Обычный день в Киеве...", "Уютный летний день на территории массива (Минский массив. – Ред.). Впечатление, что мощность ливня такова, что пробьет крыши домов", написали пользователи в Facebook.

Ураган

Ураган

Полиция Киева на своем Telegram-канале предостерегла водителей и попросила быть осмотрительными.

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Правоохранители дали рекомендации:

  • не забывать пользоваться ремнями безопасности;

  • соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров;

  • не превышать скорость;

  • во время сильного дождя двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;

  • помнить, что в сильный дождь лучше остановиться и переждать непогоду. При остановке обязательно включить аварийную световую сигнализацию.

Пешеходам напомнили, что в условиях недостаточной видимости, особенно с наступлением сумерек, нужно "выделяться" на дороге с помощью светоотражающих элементов.

Пост

Пост

Скриншот

Пост полиции

Пост полиции

Скриншот

Последствия

Последствия

Киев Оперативный

Последствия

Последствия

Последствия

Последствия

Последствия

Последствия

Дождь

Дождь

Facebook/Украинский гидрометцентр

Дождь

Дождь

Telegram/Очевидцы

Дождь

Дождь

Telegram/Очевидцы

Дождь

Дождь

Дождь

Дождь

Дождь

Дождь

Telegram/Очевидцы

Дождь

Дождь

Дождь

Дождь

Дождь

Дождь

Facebook/Життя Мінського масиву - Оболонський район

Дождь

Дождь

Дождь

Дождь

Facebook/Евгений Малиенко

Как сообщал OBOZREVATEL, Укргидрометцентр предупредил, что 8 августа в ряде областей ожидаются дожди с грозами, усиление ветра и ухудшения погоды. В Киеве гроза и порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина Киев
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