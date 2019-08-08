Киевом пронесся мощный ураган с дождем: впечатляющие фото и видео

В четверг, 8 августа, Киевом пронесся мощный ураган со шквальным ветром и дождем.
В соцсетях киевляне разместили снимки и видеоролики непогоды (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Обычный день в Киеве...", "Уютный летний день на территории массива (Минский массив. – Ред.). Впечатление, что мощность ливня такова, что пробьет крыши домов", – написали пользователи в Facebook.
Ураган
Полиция Киева на своем Telegram-канале предостерегла водителей и попросила быть осмотрительными.
Правоохранители дали рекомендации:
не забывать пользоваться ремнями безопасности;
соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров;
не превышать скорость;
во время сильного дождя двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;
помнить, что в сильный дождь лучше остановиться и переждать непогоду. При остановке обязательно включить аварийную световую сигнализацию.
Пешеходам напомнили, что в условиях недостаточной видимости, особенно с наступлением сумерек, нужно "выделяться" на дороге с помощью светоотражающих элементов.
Пост
Скриншот
Пост полиции
Скриншот
Последствия
Киев Оперативный
Последствия
Последствия
Последствия
Дождь
Facebook/Украинский гидрометцентр
Дождь
Telegram/Очевидцы
Дождь
Telegram/Очевидцы
Дождь
Дождь
Дождь
Telegram/Очевидцы
Дождь
Дождь
Дождь
Facebook/Життя Мінського масиву - Оболонський район
Дождь
Дождь
Facebook/Евгений Малиенко
Как сообщал OBOZREVATEL, Укргидрометцентр предупредил, что 8 августа в ряде областей ожидаются дожди с грозами, усиление ветра и ухудшения погоды. В Киеве – гроза и порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.
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