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18 марта • обновлено в 14:31
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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер Все статьи автора

Кардиомониторы для реанимации: нужна помощь

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Репост, максимальный! Люди, все очень серьёзно и срочно, в реанимацию нужны кардиомониторы, надеюсь не надо рассказывать зачем, это аппараты жизнедеятельности человека.

Сегодня у меня расход 72 тыс. грн (чеки публикую) Сегодня я чудом купила монитор и могу ещё купить 1-2, мне пообещали, сложность в том, что поставок оборудования сейчас нет, а мониторы и все остальное очень нужно и их мгновенно раскупили.

Кардиомониторы для реанимации: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Кардиомониторы для реанимации: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Кардиомониторы для реанимации: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Кардиомониторы для реанимации: нужна помощь

Facebook Натальи Юсуповой

Кардиомониторы для реанимации: нужна помощь

Я оплатила монитор 53 тыс + 14,500 воину на химию+ 4 тыс на фронт. Ещё заказ на много противовирусного, витамины и антисептики, все на передовую. Чеки публикую. Мы все сейчас переживаем за жизнь близких и за свою тоже, прошу не забывать что у нас тысячи военных, особенно раненых и их жизнь не менее важная!

Помогаем, кто как может, каждая копейка это путь к выздоровлению человека.

Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова

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Автор
Наталья Юсупова Наталья Юсупова
Тема
Помощь раненым в АТО военным
Место
Украина
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