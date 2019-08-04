"Карать б*ндеровцев": сбежавший в РФ "беркут" пригрозил украинцам – его осадили

Члены спецподразделения МВД Украины "Беркут", сбежавшие после расстрелов на Майдане во время Революции Достоинства в Россию, мечтают о возвращении в Украину с целью "карать и очищать страну от бандеровцев".

Об этом в своем Facebook написал российский журналист Евгений Карамьян, опубликовав диалог с "беркутовцем", который произошел при задержании его в день акций, проходящих в Москве. По его словам, он выходил из кафе в 7 вечера, где и встретил россгвардейцев.

Во время разговора в автозаке собеседник рассказал журналисту, что его лишили Родины во время "госпереворота". Но он очень любит Украину и хочет вернуться.

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"Если надо на танках (вернутся в Украину - Ред.). И те, кто в 2014 все это устроил, будут наказаны. Мы будем карать и очищать страну от бандеровцев и прочих шестерок пиндосов", – продолжил свой поток мечтаний бывший "Беркут".

По словам журналиста, он не захотел слушать подобные высказывания о событиях в Украине и осадил собеседника вопросом о президенте РФ Владимире Путине.

"И я его не вежливо оборвал и спросил: "Мне просто интересно. Допустим рухнет Путин, ну он не вечен, может помереть. Побежите в Пекин?" Было видно, что обиделся. Но, очевидно, "беркута" хотят домой. Понимают, что дорога закрыта. Но хотят", – отметил Карамьян.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время разгона акции в российской столице, которая проходила в поддержку оппозиционных кандидатов, заметили экс-командира киевского "Беркута" Сергея Кусюка.

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