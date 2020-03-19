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19 марта • обновлено в 08:54
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Карантин в Запорожье: в очереди на маршрутки выстроились сотни людей. Фото

1.3т
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В четверг, 19 марта, транспортный коллапс, который накрыл многие города Украины после введения ограничения количества людей в наземном транспорте в связи с карантином, добрался и до Запорожья.

Подтверждающие фото опубликовала на странице в Facebook местная жительница Ольга Тараканова (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Она засняла очереди на маршрутку в 4-м Южном микрорайоне города на конечной остановке транспорта. Перед маршруткой выстроилось около 200 человек, при этом почти все они были без масок и не соблюдали безопасную дистанцию.

В Запорожье отличились нарушением карантина

В Запорожье отличились нарушением карантина

Fаcebook Ольги Таракановой

Запрет на массовые скопления людей был нарушен. Требование о 10 людях в салоне, по все видимости, водителям также выполнить не удается.

В Запорожье в очереди на маршрутки выстроились сотни людей

В Запорожье в очереди на маршрутки выстроились сотни людей

Fаcebook Ольги Таракановой

В Запорожье в очереди на маршрутки выстроились сотни людей

В Запорожье в очереди на маршрутки выстроились сотни людей

Fаcebook Ольги Таракановой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нарушения заметили в Киеве и Харькове. Люди набивались в троллейбусы и маршрутки, игнорируя запрет.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Запорожье
Тег
карантин
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А потом удивляются, почему у них число зараженных увеличилось до 16 чел.
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