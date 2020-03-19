В четверг, 19 марта, транспортный коллапс, который накрыл многие города Украины после введения ограничения количества людей в наземном транспорте в связи с карантином, добрался и до Запорожья.
Подтверждающие фото опубликовала на странице в Facebook местная жительница Ольга Тараканова (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Она засняла очереди на маршрутку в 4-м Южном микрорайоне города на конечной остановке транспорта. Перед маршруткой выстроилось около 200 человек, при этом почти все они были без масок и не соблюдали безопасную дистанцию.
В Запорожье отличились нарушением карантина
Fаcebook Ольги Таракановой
Запрет на массовые скопления людей был нарушен. Требование о 10 людях в салоне, по все видимости, водителям также выполнить не удается.
В Запорожье в очереди на маршрутки выстроились сотни людей
Fаcebook Ольги Таракановой
В Запорожье в очереди на маршрутки выстроились сотни людей
Fаcebook Ольги Таракановой
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нарушения заметили в Киеве и Харькове. Люди набивались в троллейбусы и маршрутки, игнорируя запрет.
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