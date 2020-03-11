Карантин в Украине 2020: что могут запретить и как это будет

В случае, если в Украине карантин из-за распространения коронавируса будет объявлен на общенациональном уровне, далее решения будут принимать местные власти.

Кроме того, Кабмин планирует ввести общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.

Среди главных ограничений – временная приостановка учебного процесса в школах, университетах и т.д.

Карантин

Самый жесткий карантин в Европе ввела по всей территории Италия. Там ограничения выглядят так:

Передвижение по стране – только при необходимости (на работу или в больницу)

Театры, кино, музеи не работают, все бары и рестораны должны закрываться в 18:00

Учеба в школах и вузах остановлена до 3 апреля

Любые церемонии, включая свадьбы и похороны, запрещены

Чемпионат Италии по футболу также уходит в вынужденный отпуск

Какая ситуация с коронавирусом сейчас в Украине

В Украине на данный момент зафиксирован один подтвержденный случай заражения коронавирусом COVID-19. Заболевший мужчина находится в стабильном состоянии и продолжает лечение.

Также Центр общественного здоровья получил 40 подозрений об инфицировании. Сейчас пять образцов еще находятся на стадии исследования.

Кроме того, известно, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица поддержал решение организации ввести ограничительные меры в связи с распространением коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров на заседании в среду, 11 марта, рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.

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