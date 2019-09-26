Канал Медведчука лишили лицензии: что теперь будет

В четверг, 26 сентября, Национальный совет по теле- и радиовещанию лишил телеканал Виктора Медведчука "112 Украина" лицензии на цифровое вещание в пяти областях страны.

Решение было принято единогласно всем составом совета.

Отмечается, что в течение нескольких часов канал могут отключить от вещания в цифровом формате.

Виктор Медведчук "24"

Зачитывая проект решения, член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что "112 Украина" систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений. В продлении лицензии Нацсовет отказал в связи с тем, что телеканал не устранил нарушения с 2014 года.

На телеканале уже отреагировали на это решение, в частности, назвали его незаконным:

"Мы, команда телеканала, рассматриваем это как жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова в Украине. Действия Нацсовета являются незаконными. У ряда членов Нацсовета с июля 2019 г. закончились полномочия, что де-факто признала Верховная Рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочным. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти".

Вскоре появилась и реакция Офиса президента:

"Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии".

У Зеленского подчеркнули, что вскоре будет обновлен состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. "Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовых принципов демократии", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов призвал президента созвать срочное заседание СНБО и ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112 Украина" за телемост с Россией.

24 сентября СНБО все-таки решил не вводить санкций против вышеуказанных телеканалов.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что в Украине могут прекратить деятельность трех телеканалов – "112 Україна", ZIK і NewsOne, что принадлежат Тарасу Козаку, который является соратником лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Отметим, что все три украинских телеканала начали направлять жалобы в иностранные посольства, где жалуются на ограничение свободы слова. Обращения от СМИ уже переданы в посольства Германии, Франции, а также в представительство Европейского Союза.

Примечательно, что пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что реальным владельцем украинских телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne является президент России Владимир Путин.

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