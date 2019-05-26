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/Общество

"Какой позор!" В метро Харькова жестоко избили мужчину, никто не вступился

2.4тЧитать материал на украинском

В метро Харькова в воскресенье, 26 мая, произошла потасовка, в результате чего одного из пассажиров жестоко избили.

Соответсвующее видео появилось на странице сообщества "Харьков 1654" в Facebook. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, на кадрах видно, как парень спортивного телосложения принялся избивать сидящего пассажира, который дал понять, что драться не будет. Нападающего это не остановило и он продолжил наносить удары ногами, не обращая внимания на друзей, которые пытались его остановить.

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В метро Харькова избили мужчину

В метро Харькова избили мужчину

Скриншот из видео

"Какой позор!" В метро Харькова жестоко избили мужчину, никто не вступился

Скриншот из видео

Примечательно, что в конфликт никто из пассажиров вмешиваться не стал, продолжая спокойно наблюдать, пока правонарушитель на сбежал.

Пользователи бурно отреагировали на сложившуюся ситуацию. Харьковчан возмутил тот факт, что никто из находившихся в вагоне мужчин не вступился за пострадавшего.

"Какой позор!" В метро Харькова жестоко избили мужчину, никто не вступился
"Какой позор!" В метро Харькова жестоко избили мужчину, никто не вступился
"Какой позор!" В метро Харькова жестоко избили мужчину, никто не вступился
"Какой позор!" В метро Харькова жестоко избили мужчину, никто не вступился
"Какой позор!" В метро Харькова жестоко избили мужчину, никто не вступился

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в харьковском метрополитене избили известную попрошайку города.

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Место
УкраинаХарьков
Тег
метро
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Комментарии на сайте не модерированы
Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
В Европе не принято вмешиваться. Там каждый сам по себе.
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