"Какой позор!" В метро Харькова жестоко избили мужчину, никто не вступился

В метро Харькова в воскресенье, 26 мая, произошла потасовка, в результате чего одного из пассажиров жестоко избили.

Соответсвующее видео появилось на странице сообщества "Харьков 1654" в Facebook. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, на кадрах видно, как парень спортивного телосложения принялся избивать сидящего пассажира, который дал понять, что драться не будет. Нападающего это не остановило и он продолжил наносить удары ногами, не обращая внимания на друзей, которые пытались его остановить.

В метро Харькова избили мужчину Скриншот из видео

Скриншот из видео

Примечательно, что в конфликт никто из пассажиров вмешиваться не стал, продолжая спокойно наблюдать, пока правонарушитель на сбежал.

Пользователи бурно отреагировали на сложившуюся ситуацию. Харьковчан возмутил тот факт, что никто из находившихся в вагоне мужчин не вступился за пострадавшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в харьковском метрополитене избили известную попрошайку города.

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