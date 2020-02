Мир больше не будет прежним. Что ждет планету в будущем?

Сегодня мир стоит на пороге неотвратимых коренных перемен. Тенденции последних лет отчетливо демонстрируют, что человечество вошло в новую эпоху, которая неизбежно сменит парадигму развития нашей цивилизации, потребует от нас переосмысления многих вещей, изменения мировоззрения, подходов и способов существования.

Чтобы смоделировать картину будущего в ключевых отраслях нашей жизнедеятельности и ответить на вопрос "что ждет планету в будущем?", автор труда Марк Дубовой решил собрать воедино и проанализировать ключевые тезисы юбилейного доклада Римского клуба, видение будущего планеты глазами мировой элиты: ведущих экономистов, мыслителей, футурологов, программистов и изобретателей, деятелей науки и пр.

Доклады Римского клуба – ориентир для мировой элиты

Римский клуб является авторитетнейшей международной общественной организацией, аналитическим центром, который объединяет представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты. Организация, созданная итальянским промышленником Аурелио Печчеи и генеральным директором по вопросам науки ОЭСР Александром Кингом, внесла значительный вклад в изучение перспектив развития биосферы и пропаганду идеи гармонизации отношений человека и природы.

Начиная с 1968 года, Клуб опубликовал примерно 40 докладов, посредством которых изначально привлекал внимание мировой общественности к глобальным проблемам. Первый доклад, который вызвал шок в мире и привлек к Римскому клубу международное внимание – "Пределы роста", был опубликован в 1972 году.

Многие тезисы того доклада актуальны и сегодня, например, размышления о долгосрочных перспективах продолжающегося роста населения. Главный посыл первого доклада сводился к тому, что если рост продолжится в том же неослабевающем темпе, то сокращающиеся ресурсы и серьезное загрязнение неизбежно приведут к коллапсу существующего миропорядка. Это то, что происходит сегодня.

В наши дни Римский клуб, пожалуй, является ключевой платформой, которая формулирует повестку устойчивого развития и ответственного глобализма. На доклады организации ориентируется практически вся мировая элита. Необходимо заметить, что в свое время Украину в Римском клубе представлял экономист с мировым именем Богдан Гаврилишин.

Как правило, Клуб заказывает доклад, определяя только тему и гарантируя финансирование научных исследований, но не влияет на ход работы, её результаты и выводы. Авторы докладов, в том числе из членов Клуба, пользуются полной свободой и независимостью. Получив готовый доклад, Клуб рассматривает и утверждает его в ходе ежегодной конференции, после чего стартует масштабная дискуссия в различных аудиториях мира.

Юбилейный доклад Римского клуба: "Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты"

Доклад "Come On!", который был обнародован в 2017 году, существенно отличается от всех прежде опубликованных. Это второй за пятьдесят лет доклад, который выражает консолидированную позицию Римского клуба и является путеводной звездой для мировой общественности на долгие годы вперед. Оттого его публикация еще более ценна и долгожданна. Авторами доклада являются два президента Римского клуба – Эрнст Вайцзеккер и Андерс Вийкман, а соавторами – тридцать четыре других члена организации.

Цель доклада – предостережение человечества о грядущих трудностях, обусловленных положением дел в настоящий момент.

Несмотря на элементы апокалиптических настроений в название доклада, его авторы верят, что мир с человеком во главе все еще может достичь общего светлого будущего. Чтобы оно наступило, нам следует перестать подвергать нашу планету деградации.

Английское выражение "Come on" имеет несколько значений и скрытых смыслов, заложенных авторами. Оно часто пишется "C’mon" и означает "не пытайся обмануть меня". В этом ключе написаны первые две главы доклада. Имеется в виду, что мы не желаем быть обманутыми привычным описанием действительности и советами, устаревшими доктринами, которые не способны сделать мир лучше. Иное значение весьма оптимистично: "Come on, присоединяйся к нам!". Это значение больше подходит для Главы 3, которая предлагает реальные решения.

В юбилейном докладе члены Римского клуба и его ведущие эксперты пришли к однозначному выводу о том, что мир изменился и фундаментальные изменения неизбежны. Нещадной критике в докладе подвергаются капитализм и финансовые спекуляции. Авторы призывают к отказу от материализма и упрощенного понимания мира. Взамен они предлагают движение к альтернативной экономике и духовно-нравственному просвещению, изменению мировосприятия, венцом чего должна стать единая планетарная гармоничная цивилизация.

По мнению авторов, текущая ситуация – неутешительна: планета деградирует, авторитаризм и фундаментализм на подъёме, спекулятивный капитал торжествует. Сегодняшний кризис не циклический, но усиливающийся. Он не ограничен природой вокруг нас, но включает социальный, политический, культурный, моральный кризис, кризис демократии, идеологий и капиталистической системы.

Авторы верят, что пришло время для новой эпохи Просвещения или какой-либо другой парадигмы, которая придет на смену привычной сегодня близорукости мыслей и действий.

"Мировой беспорядок" и критика 17 целей человечества в отрасли устойчивого развития ООН

"Мы приветствуем серьезный подход ООН, который был обозначен в подготовленной в 2015 году Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, где обозначены 17 целей в области устойчивого развития, которые следует достичь в следующие 15 лет", - говорится в докладе Римского клуба, правда, с некоторыми существенными оговорками, о которых далее автор поведает более подробно.

На официальном сайте ООН указано, что цели в области устойчивого развития являются своеобразным призывом к действию, исходящим от всех стран — бедных, богатых и среднеразвитых. Он нацелен на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. "Государства признают, что меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельно усилиям по наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите окружающей среды".

По мнению же Римского клуба, достижение указанных целей невозможно "без укрощения движущей силы экономического роста – деструктивного чистого материализма". Авторы доклада опасаются, что через 15 лет мир может оказаться в еще более худших экологических условиях, чем сегодня. Поэтому советуют начинать следовать их рекомендациям уже сейчас.

"Мы твердо уверены в достижимости этого, хотя чем дольше мы медлим, тем сложнее становится эта задача. Современные тенденции далеки от целей устойчивого развития. Экономика, жестко управляемая финансовой системой с присущими ей спекулятивными операциями, будет способствовать увеличению разницы в благосостоянии и доходах людей. Продолжающийся общепринятый рост приведет к тяжелым конфликтам при столкновении с естественными границами планеты", - предупреждают в исследовании.

В целом приветствуя предложенную ООН концепцию того, к чему необходимо стремиться человечеству, авторы доклада в корне не согласны с подходами ООН и указывают на слабые места так называемой Повестки-2030.

"ООН единогласно приняли Повестку-2030, которая направлена на преодоление этих вызовов. Однако успешное выполнение 11 социально-экономических целей повестки с большой вероятностью сделает невозможным достижения 3 экологических целей, а именно стабилизации изменения климата, восстановления океанов и прекращения деградации биоразнообразия", - говорится в докладе "Come On!".

Автор, как человек верующий, должен заметить, что мало кто обращает внимание на то, что некоторые цели, как, к примеру, гендерное равенство, прямо противоречат устоям христианской и других религий и поэтому являются дополнительным аргументом в пользу невозможности их достижения.

Единственным способом не допустить подобное развитие событий, когда цели противоречат одна другой и из-за этого недостижимы, по мнению Клуба, является использование интегрированного подхода при определении курса, который оставит в прошлом сегодняшние закостеневшие структуры.

"В жизни слишком многих людей сегодня царят смятение, хаос и неопределенность. Глубокое социальное неравенство, рухнувшие государства, боевые конфликты и гражданские войны, безработица и массовая миграция обрекают сотни миллионов человек на жизнь в страхе и отчаянии".

Антропоцен или контр-устойчивая теория развития

Человечество живет в геологическую эпоху под названием Антропоцен, когда деятельность человека стала определяющей для планеты, а он как вид является основным двигателем изменений окружающей среды.

В качестве иллюстрации докладчики акцентируют, что множество видов на планете вымерло из-за воздействия человека, а сегодня 97% массы позвоночных на Земле приходится на людей и скот, на всех остальных - всего лишь 3%.

В период с 1987 по 2015 год в рамках масштабной Международной программы по геосфере и биосфере были собраны многочисленные данные, подтверждающие изменения параметров планеты в результате воздействия человека.

Термин "антропоцен", придуманный американским биологом Юджином Ф. Стормером, получил широкое распространение в начале 2000-х годов благодаря нидерландскому ученому и лауреату Нобелевской премии по химии Паулю Крутцену. Антропоцен обозначает стремительное увеличение уровня парниковых газов в атмосфере, оказывает воздействие на климат и приводит к сокращению биоразнообразия, а чрезмерное потребление природных ресурсов наносит природе непоправимый вред.

На фото, приведенном в начале раздела, – таяние Витрувианского человека Леонардо да Винчи, рисунок которого в 2011 году воспроизвел американский художник Джон Квигли из медных листов на Арктических льдах в 800 км от Северного полюса при помощи экипажа ледокола "Гринпис". Изображение позволяет отслеживать изменения в природе.

Так, глобальное потепление, по мнению членов Римского клуба, остаётся Крупнейшей планетарной проблемой. Клуб приветствует подписание Парижского соглашения, но указывает на разрыв между прописанными целями (не допустить повышения температуры более чем на два градуса) и принятыми государствами обязательствами, даже полное выполнение которых будет совершенно недостаточным для их достижений. "Давайте будем честны: чтобы достичь целей Парижского соглашения, миру нужно пройти через быструю и фундаментальную трансформацию систем производства и потребления".

Избыток выбросов CO2 считается основной причиной глобального потепления. В докладе приводятся интересные цифры на эту тему. Так всего 1% самых богатых граждан США генерирует 318 тонн выбросов CO2 в год на душу, в то время как средний житель земли генерирует всего 6 тонн, что в пятьдесят три раза меньше. 10% самых богатых домохозяйств мира являются причиной 45% общего объёма выбросов. Они первыми должны перейти к устойчивым моделям жизнедеятельности.

"Процветающее будущее для каждого" требует того, чтобы экономическое благосостояние достигалось не за счет ухудшения природных ресурсов, особенно в сфере сельского хозяйства, и не приводило бы к загрязнению атмосферы".

Среди других проблем доклад выделяет "шестое массовое вымирание" — стремительное сокращение фауны, непредвиденные последствия возникающих технологий и угрозу ядерного конфликта.

Даже локальный конфликт (наиболее вероятный — между Индией и Пакистаном) с использованием ядерного оружия окажет непоправимое воздействие на всю планету. Авторы считают безумием стратегию гарантированного взаимного уничтожения, служащую оправданием для сохранения ядерных арсеналов, и призывают к новой стратегии гарантированной планетарной безопасности и выживания.

Перенаселение, чрезмерное потребление и урбанизация

Процесс увеличения населения планеты, по мнению авторов доклада, необходимо в ближайшем будущем стабилизировать, не только по экологическим, но и по социально-экономическим причинам. Римский клуб предлагает максимального сократить рождаемость и "благодарит страны, которые добились быстрого сокращения воспроизводства". Этот тезис вызвал набольшее количество дискуссий. По мнению автора, этот посыл несет в себе откровенно сатанинский подтекст, противоречащий христианской морали.

В то же время авторы доклада указывают, что неверно сводить увеличение нагрузки на планету лишь с ростом населения. По их подсчетам, с начала прошлого века население выросло в 5 раз, экономический оборот — в 40 раз, потребление топлива — в 16 раз, вылов рыбы — в 35 раз! Наибольший экологический урон сегодня наносит животноводство - это роскошь, непозволительная в "полном мире".

Приведенные цифры обозначают глобальный сбой в распределении продовольствия. В настоящий момент около 800 миллионов человек продолжают голодать. При этом два миллиарда человек имеют лишний вес. Вопрос, по мнению авторов, состоит не только в том, чтобы обеспечить едой растущее население, а главным образом, чтобы не допустить в процессе уничтожение планеты.

Авторы предрекают, что будущее человечества связано с городами. Отмечается, что всего 200 лет назад существовал лишь один мегаполис-миллионник – Лондон. Сегодня же таких около трех сотен, двадцать два из которых с населением более десяти миллионов.

Переезжая в города, люди начинают потреблять в четыре раза больше ресурсов. Территориально, экологический след городов намного превосходит занимаемую ими площадь: для среднего американского города с населением шестьсот пятьдесят тысяч он составляет тридцать тысяч квадратных километров. К примеру, у индийского города аналогичного размера — в десять раз меньше.

Смерть капитализма, всеобъемлющий растущий кризис и неспособность правительств

По мнению авторов, текущая ситуация на Земле – неутешительна: планета деградирует, авторитаризм и фундаментализм на подъёме, спекулятивный капитал торжествует, а во всех значимых отраслях наблюдается кризис.

"Кризис не цикличен, но он растет. И он не ограничен природой вокруг нас. Есть также социальный кризис, политический и культурный, моральный кризис, также как и кризис демократии, идеологий и капитализма. Кризис также выражается в углубляющейся бедности во многих странах и в потере работы значительной частью населения во всем мире. Миллиарды людей подвержены недоверию к собственным правительствам В "The Edelman Trust Barometer" говорится, что 53% населения в 28 странах верят, что управляющие ими системы не справляются с задачей; и лишь 15% считают наоборот", - говорится в докладе Римского клуба.

Острой критике подвергается роль правительств, которые "в худшем случае реагируют на сложившуюся ситуацию попытками улучшить свой имидж, в лучшем – стараются исправить симптомы кризиса, а не причину". Проблема, говорят авторы, заключается в том, что политическая элита во всем мире сильно зависит от инвесторов и могучих частных компаний.

Один из наиболее противоречивых тезисов доклада, с которым сложно согласиться, сводится к тому, чтобы поставить под вопрос легитимность абсолютного суверенитета государств с учетом глобального масштаба последствий тех или иных действий. В будущем авторы предсказывают стирание физических границ между государствами и передачу суверенитета под контроль единого мирового правительства.

Текущий кризис является также кризисом капиталистической системы. С 1980-х годов, говорится в докладе, капитализм перешел от дальнейшего экономического роста стран, регионов и всего мира к максимизации прибылей и к крупным добавочным доходам от спекуляций.

В докладе критикуется неправильное распределение богатств. Как пример, приводятся цифры Оксфордского комитета помощи голодающим, озвученные на Всемирном экономическом форуме-2017, согласно которым восьми самым богатым людям в мире принадлежит столько же, сколько беднейшей части всего населения планеты.

"Капитализм, отпущенный на свободу в 1980-х гг. в англо-саксонском мире, а в 1990-х и во всем остальном мире, по большей своей части является финансовым. Эта тенденция была поддержана массовой дерегуляцией и либерализацией экономики. Термин "акционерная стоимость" вошел в обиход деловых средств массовой информации по всему миру, словно это новое "слово Божье" для всей экономической активности. На самом же деле, оно лишь сузило перспективы бизнеса до краткосрочных целей, зачастую за счет социальных и экологических ценностей. Миф "акционерной стоимости" был успешно развенчан в недавней книге Линн Стаут (7. Stout, 2012)", - уверены авторы доклада.

Капитализм, каким мы его знаем, нацелен на максимизацию краткосрочной выгоды, из-за него мы двигаемся в неправильном направлении – в сторону все более дестабилизированного климата и деградирующих экосистем. И, несмотря на все те знания, которые нам доступны сегодня, мы не способны изменить этот курс, буквально подводя планету Земля к разрушению.

"Мы должны подвергнуть сомнению легитимность духа материалистического эгоизма, который сегодня является, наверно, самой мощной движущей силой в мире, и здесь мы разделяем обеспокоенность Папы Франциска существующим глубоким кризисом ценностей – эту проблему Римский клуб определил как наиболее серьезную еще много лет назад", - говорится в докладе.

Среди прочего авторы доклада отмечают кризис коммуникации посрдеством соцальны медиа.

Кризис философии

Сегодняшний мир переживает фундаментальный кризис философии. В докладе приводятся мысли Папы Франциска о том, что современные религии и распространенные убеждения, так же как и наша система экономики, формировалась во времена "пустого мира" (Эрман Дали (Herman Daly) и не соответствует сегодняшнему "полному миру".

Авторы доклада признают философические ошибки, вследствие которых сформировалось ложное мировоззрение. Ответственные, по их выражению, за текущие кризисы, трое — Адам Смит, Дэвид Рикардо и Чарльз Дарвин. Их наследие было неверно истолковано последователями.

"Смит исходил из совпадения границ рынка, закона и морали: право и ценности должны быть фоном, на котором разворачиваются рыночные отношения; экономика ограничена более фундаментальными правилами — юридическими и нравственными. Мысль Смита никоим образом не поддерживает глобальный капитализм транснациональных корпораций".

Дэвид Рикардо разработал теорию относительных преимуществ, использующуюся либеральными экономистами, ВТО и МВФ в качестве одного из основных аргументов для продвижения глобализации. "Рикардо исходил из неподвижности капитала и труда. В условиях свободного движения капитала, всегда выигрывает страна, имеющая абсолютное преимущество".

В этом контексте авторы отдают предпочтение национальным государствам. Они, по их мнению, будут больше заботиться об общем благе, чем транснациональные корпорации.

Говоря о неверном понимании теории Дарвина, которая опять-таки противоречит христианской морали, авторы акцентируют, что конкуренция никогда не являлась для него единственным механизмом эволюции. Правильно понятый дарвинизм обозначает, что ограничение конкуренции и защита слабых видов — фундаментальные столпы эволюции. При проекции на социальную реальность это значит, что "защита, до какой-то степени, локальных культур, специализаций, политики от подавляющей силы игроков мирового уровня может помочь диверсификации, инновациям и эволюции".

Религия: угроза фундаментализма и связь с мудростью поколений

"Отринув религию, нынешнее поколение оборвало связь с мудростью, накопленной человечеством с момента возникновения нашего вида тысячи лет назад".

Говоря о религиях,Римский клуб оценил позитивный вклада в человеческую цивилизацию. В христианской Европе либеральная и толерантная религия стала частью европейского самоопределения.

Авторы доклада соглашаются с бывшим вице-президентом Международного суда Кристофером Вирамантри, приводя его цитату о необходимости включения базовых принципов религий мира в международное право.

В то же время авторы видят угрозу в росте фундаментализма и религиях, поддерживающих угнетение и насилие. Говоря о причинах радикализации Ислама авторы напоминают о роли Запада, в частности США, и его вмешательства в государства Ближнего Востока.

В течение большей части 20 века религии оставались спокойными, не агрессивными и придерживались своих географических границ. Теперь все изменилось. В глобализированном мире население передвигается или вынуждено покидать свои родные края, некоторые исламские фракции расширили географию своего присутствия и оказывают сильное влияние на государства, например, атакуют Францию с ее традициями лаицизма, которые не дают религии влиять на политику.

Хотя авторы в большей степени симпатизируют восточным традициям, они с воодушевлением наблюдают за тенденциям в развитии христианского и мусульманского Богословия. Особую поддержку Клуб выражает папе Франциску и его энциклике "Laudato Si", которой посвящен отдельный параграф. Также доклад упоминает "духовность здравого смысла" известного в некоторых кругах монаха-бенедиктинца Дэвида Стайндл-Раста.

"Джин уже выпущен": искусственный интеллект, диджитализация и техноутопизм

Более глубокой и системной проблемой, по мнению Клуба, является неимоверная скорость технологического развития, которая легко может выйти из-под контроля. Например, цифровизация, биологические науки и технологии потенциально несет угрозу миллионам рабочих мест. Огромное ускорение развития генетической инженерии с технологией CRISPR-Cas9 пугает возможностью появления монстров или исчезновения видов, не представляющих практической пользы для человека.

В докладе прослеживаются намеки на то, что у "прогресса" есть страшные стороны и что джин, может быть, уже выпущен из бутылки, но при этом Римский клуб осторожно относится к "экспоненциальным технологиям" и обещаниям техноутопистов Курцвейла и Диамандиса, прогнозы которых часто сбываются. Имеется в виду обещания избавить человечество от голода и болезней, всепоглощающая интернетизация и комппьютеризация человечества, искусственный интеллект сопоставимый с человеческим и продление жизни при помощи моделирования человеческих органов.

Доклад говорит о наличие у цифровой экономики обратной стороны. Есть реальная опасность неконтролируемого развития и неэтичного использования технологий и пока не ясно, как этого избежать. Авторы согласны с экспертами, считающими, что "закон Мура" перестанет действовать в 2020-2025 гг., так что сингулярности не ожидается. Кроме того, обещания техноутопистов демотивируют людей: если технологии решат все проблемы, нет нужды в поиске сложных, комплексных решений, требующих изменения образа жизни.

Новый мир: другая экономика, конец сырьевого потребления

Сегодня человечество живет в "пустом мире", на смену которому должен прийти "полный мир". Среди продуктов мышления "пустого мира", особое неприятие авторов вызывает показатель ВВП.

"Этот показатель стал фактором, оказывающим постоянное воздействие на политические решения, но в его структуре заложено стремление к неограниченному росту. ВВП отражает траты, а не благополучие или субъективное счастье, и не видит блага, существующие вне рынка. Единственное, что измеряет ВВП — скорость, с которой деньги движутся в экономике", - говорится в исследовании .

Авторы отмечают парадоксальные случаи: разлив нефти увеличивает ВВП, из-за связанных с ним расходов на ликвидацию аварии, также как болезни, бедствия и несчастные случаи, даже если все они, очевидно, уменьшают благополучие.

Доклад рассматривает несколько альтернативных моделей экономики, разработанных, в том числе, Джереми Рифкиным, Кристианом Фельбером, Джоном Фуллертоном и Гюнтером Паули. При всех различиях в деталях, общая картина сводится к тому, что экономика будущего должна стремиться к устойчивости, а не росту и увеличивать общее благо, а не максимизировать частную выгоду.

Выращивание овощей на приусадебном участке не учитывается в ВВП, но их покупка в супермаркете — да. Самое печальное, этот показатель приобрёл такое влияние, что почти невозможно представить успешную политическую силу, заявляющую о желании уменьшить ВВП страны. Необходимые шаги требуют "иной политической и цивилизационной философии".

Оксфордский экономист и член Римского клуба Кейт Раворт уверен: чтобы лучший мир стал реальностью, экономика может и должна функционировать иначе. "Сегодняшние студенты — которые будут определять политику в 2050 — учатся идеям из книг 1950-х годов, которые основаны на теориях 1850 года", - отмечает Раворт.

Среди прочего авторы предсказывают окончание эры ископаемого топлива в ближайшем будущем. "Стоимость солнечной и ветряной энергии уменьшается с каждым годом, её производство увеличивается в разы. Рост спроса на нефть остановится к 2020 году, а, если прав стэнфордский исследователь Тони Себа, переход на возобновляемые источники может произойти уже к 2030. В пример приводится Китай, который за четыре года увеличил производство солнечной энергии в двадцать раз, а к середине века страна намерена получать 80% энергии из возобновляемых источников

"Огромные залежи нефти и газа так и останутся в земле. Упущенная прибыль оцениваются в диапазоне от шести до двадцати триллионов долларов. Нефтегазовый сектор становится огромным пузырём, который может полностью обесцениться за несколько лет. Некоторые аналитики и банковские структуры уже предупреждают клиентов о неприемлемых рисках вложения в подобные предприятия", - говорится в исследовании.

"Новое просвещение" спасет мир

Авторы доклада уверены, что человечество для своего спасения должно подвергнуться фундаментальной трансформации мышления, результатом которой должно стать целостное мировоззрение. Гуманистическое, но свободное от антропоцентризма, открытое развитию, но ценящее устойчивость и заботящееся о будущем.

Столпами "нового Просвещения" Римский клуб видит синергию — поиск мудрости, через примирение противоположностей, и баланс. Придти на помощь просвещению должно новое образование, которое будет культивировать интегральное мышление, носить ценностный характер;

Доклад выделяет несколько областей, в которых необходимо достичь баланса: между человеком и природой; между кратковременной и долговременной перспективой; между скоростью и стабильностью; между индивидуальным и коллективным; между равенством и справедливым вознаграждением; между государством и религией.

Клуб призывает к балансу и учёту общего блага. В экономике это означает, что государство (общество) должно устанавливать правила для рынков, а не наоборот.

"Новое просвещение" наступит только в том случае, если человечество прислушается к рекомендациям ведущих мыслителей мира и с пониманием перейдет к новой парадигме полного мира.

"Дьявол прячется в деталях: темная сторона доклада Римского клуба

Таковыми были основные мысли юбилейного доклада Римского клуба "Come On!". Подводя итог, каждый может соглашаться с ними или нет. Безусловно, это глубокий фундаментальный труд, над которым работали десятки ведущих мыслителей и ученых, его можно считать авторитетным выражением взглядов самой передовой части мировой интеллектуальной и политической элиты.

Но доклад имеет свои темные стороны. И тут важно понять, что в итоге перевешивает – благие, но труднодостижимые намерения, или желание мировой закулисы под вуалью продвинуть необходимые им, откровенно сатанинские, тезисы в массы, как то продвижение идей гендерного равенства, ссылки на теории Дарвина, сокращение популяции человечества, единое человечество, потеря суверенитета государствами и создание единой планетарной власти и мирового правительства. Все это – не приемлемо для христианина и равнозначно приходу Антихриста.

Не вдаваясь в конспирологические теории, автор, пользуясь случаем, хотел бы выразить категорическое несогласие с конкретно взятыми позициями Клуба, так как считает их такими, которые резонируют с основными христианскими ценностями.

В следующих публикациях автор представит аналитику новых докладов, а также детально разберет теорию техноутопизма.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!