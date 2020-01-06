Главная Новости
6 января • обновлено в 17:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Какая разница?" Украинец мощно ответил Зеленскому "Заповітом" и взорвал сеть

4.7т
Читать материал на украинском

Украинский сегмент Facebook взорвала альтернативная версия "Заповіту" поэта Тараса Шевченко, посвященная новогоднему поздравлению президента Владимира Зеленского.

Автором саркастического стихотворения является пианист из Украины Павел Гинтов. Всего за три сутки с момента публикации в Facebook "завещание Зеленского" собрало более четырех тысяч лайков и две тысячи репостов.

Как известно, в новогодней речи президент Украины сказал, что "неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована", а также "нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку". При этом Владимир Зеленский призвал украинцев к единству.

Украинский пианист ответил Зеленскому на "какуюразницу"

Украинский пианист ответил Зеленскому на "какуюразницу"

коллаж

Гинтова, как и большинство граждан Украины, разозлили такие слова. Он в стихотворной форме ответил главе государства на "какуюразницу".

Пост пианист прокомментировал лаконично: "У Шевченко могли быть любые взгляды (и вообще – это не существенно).

Ниже приводим полный текст "Заповіта" от Павла Гинтова на языке оригинала:

Як умру, то поховайте

Мене, де завгодно.

В Каневі, в Стрию, в Варшаві,

В Тулі або в Гродно.

Щоб лани або пустеля,

Прериї чи гори.

Запустіть мене у космос

Або киньте в море.

І під прапором - байдуже,

Кольору якого -

Пригадайте знамените

Незле тихе слово:

Що, напевно, не важливо

В пекло чи до раю,

Якщо є асфальт і світло,

Разніца какая?

"Заповіт" имени Зеленского вызвал бурную реакцию в сети.

"Это шедевр, снимаю шляпу!", "Гениально!", "Сильный ответ какойразнице", "Це заповіт Зеленського", – восторженно пишут украинцы.

"Какая разница?" Украинец мощно ответил Зеленскому "Заповітом" и взорвал сеть

Скриншот комментариев

"Какая разница?" Украинец мощно ответил Зеленскому "Заповітом" и взорвал сеть

Скриншот комментариев

"Какая разница?" Украинец мощно ответил Зеленскому "Заповітом" и взорвал сеть

Скриншот комментариев

"Какая разница?" Украинец мощно ответил Зеленскому "Заповітом" и взорвал сеть

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новый год" на OBOZREVATEL.

Автор
Майя Лисовская
Тема
Новый год
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
6
10
Смешно
44
Интересно
1
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
"Всего за три сутки".. Обоз, вы по гуглу- транслэйт работаете? УДОДЫ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Зе озвучил планы глобалистов, которые его поставили осуществлять и которые проводятся по всему миру. В этих планах действительно предусмотрено объединение государств и размытие государственной идентичности. Об этом пишут открыто и Зе просто вслух сказал что думает. А для него Украина вообще не этническая родина, так что незачем возмущаться - всё идёт по плану и в этом плане Украины как государства нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel, ...правда без всяких оскорблений...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel, И чё минусовать моему комменту? Правда не всегда приятная, но в моем комменте прада без всяких оскорблений.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги