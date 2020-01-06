"Какая разница?" Украинец мощно ответил Зеленскому "Заповітом" и взорвал сеть

Украинский сегмент Facebook взорвала альтернативная версия "Заповіту" поэта Тараса Шевченко, посвященная новогоднему поздравлению президента Владимира Зеленского.
Автором саркастического стихотворения является пианист из Украины Павел Гинтов. Всего за три сутки с момента публикации в Facebook "завещание Зеленского" собрало более четырех тысяч лайков и две тысячи репостов.
Как известно, в новогодней речи президент Украины сказал, что "неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована", а также "нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку". При этом Владимир Зеленский призвал украинцев к единству.
Украинский пианист ответил Зеленскому на "какуюразницу"
коллаж
Гинтова, как и большинство граждан Украины, разозлили такие слова. Он в стихотворной форме ответил главе государства на "какуюразницу".
Пост пианист прокомментировал лаконично: "У Шевченко могли быть любые взгляды (и вообще – это не существенно).
Ниже приводим полный текст "Заповіта" от Павла Гинтова на языке оригинала:
Як умру, то поховайте
Мене, де завгодно.
В Каневі, в Стрию, в Варшаві,
В Тулі або в Гродно.
Щоб лани або пустеля,
Прериї чи гори.
Запустіть мене у космос
Або киньте в море.
І під прапором - байдуже,
Кольору якого -
Пригадайте знамените
Незле тихе слово:
Що, напевно, не важливо
В пекло чи до раю,
Якщо є асфальт і світло,
Разніца какая?
"Заповіт" имени Зеленского вызвал бурную реакцию в сети.
"Это шедевр, снимаю шляпу!", "Гениально!", "Сильный ответ какойразнице", "Це заповіт Зеленського", – восторженно пишут украинцы.
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Как сообщал OBOZREVATEL:
новогоднее поздравление Владимира Зеленского поссорило украинцев. Президенту напомнили, что Путин – не Юзик, и войну с Россией невозможно закончить мирно.
ветераны АТО обратили внимание, что Зеленский поздравил с Новым годом главу РФ, однако проигнорировал украинских военных на Донбассе.
позже в новогоднем обращении президента Украины нашли плагиат на статью классика украинской литературы Уласа Самчука "Нарід чи чернь?"
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