Как выбрать новогоднюю елку: 12 секретов

Близятся новогодние праздники, и люди уже украшают свои дома. А главным элементом декора является елка. Выбрать хорошее дерево не так то легко. Для этого вы должны знать, как покупать, ухаживать и подрезать праздничную ель.

Readerʼs Digest дал 12 советов, чтобы ваша новогодняя елка радовала вас.

1. Убедитесь перед покупкой, что елка свежая:

возьмите любую ветку на дереве между большим и указательным пальцами, аккуратно сожмите ее и потяните к себе. Если осыплется хоть пару иголок, то дерево уже старое;

раздавите пару колючек в руке и понюхайте их, чтобы убедится, что есть хвойный аромат;

встряхните дерево и посмотрите, где опадут иголки. Если они выпали только изнутри, то это нормально, но если осыпаются и наружные, то дерево сухое.

Ярмарка елок

2. Елке надо обрезать ствол

Чтобы открыть "вены" для доставки воды в дерево, надо обрезать конец ствола. Сделайте это сами или попросите продавца. Много обрезать не надо, не сужайте ствол и не режьте его под углом — это уменьшит площадь поверхности растительной ткани, которая впитывает воду.

3. Для елки надо сделать надежную подставку

Подставка под дерево должна быть устойчивой и иметь емкость для воды. Также она должна соответствовать диаметру стебля ели.

4. Первое время елка очень хочет пить, не жалейте воды

Как только вы установили дерево на подставке, добавьте в нее много чистой воды. Ведь в первые дни елки сильно сохнут. Не стоит допускать, чтобы конец ствола елки осушался, ведь тогда на нем может образоваться смола, которая ограничивает способность дерева пить воду.

5. Живые елки не нуждаются в подкормке

Наливайте в подставку елки простую водопроводную воду. Добавлять в нее ничего не надо так, как деревьям не нужны консерванты. А некоторые добавки вообще могут быть опасны для детей и домашних животных.

6. Елки могут вызывать аллергию

Хотя аллергия на пыльцу сосны встречается редко, известно, что в дереве могут содержаться микроскопические споры плесени, которые могут усугубить симптомы аллергии. Поэтому перед тем, как заносить елку домой, стряхните ее, чтобы с нее упало как можно больше мусора, промойте водой со шланга или подуйте на нее воздушным компрессором для выдувки мусора.

7. Высота имеет значение

Если вы любите большие елки до потолка, то берите елку чуть ниже, что бы было место для подставки.

8. Не спешите украшать елку

Чтобы вешать огни и украшения, вам стоит подождать пару часов. Елке надо отстоятся в тепле для того, чтобы она раскрывалась.

Украшенная елка

9. Не стоит экономить на осветительных гирляндах

Чтобы ваша елка выглядела красиво, купите достаточно гирлянды и украсьте дерево как снаружи, так и внутри. Такое освещение придаст елке более динамичный вид. Наряжайте с основания ствола, постепенно продвигаясь вверх, а потом тоже самое в обратном направлении. Важно захватить огоньками каждую крупную ветку.

10. Праздничная елка может загореться

Большинство пожаров происходят во время праздников, а елки являются одними из главных очагов возгораний. Много таких возгораний вызваны проблемами с электрическими гирляндами, и когда подсохшее дерево находится близко к источнику огня. Для того, чтобы это не произошло, при покупке дерева убедитесь, что оно свежее, достаточно поливайте. Также проверьте свою гирлянду, все ли лампочки исправны. Выключайте огоньки, когда ложитесь спать или выходите из дома. Свечами вообще не стоит украшать елку.

11. Живые и искусственные елки хороши по-своему

Ненатуральные деревья могут быть разных размеров, стилей и цветов, они практически не требуют обслуживания. Искусственная ель может прослужить вам 20 лет, но минусом будет то, что каждый год у вас в доме будет одна и та же елка. Живые елки более экологичные, они пригодны для переработки и не имеют химических отходов. Также живая ель разнообразит украшение дома, она будет пахнуть хвоей создавая праздничный аромат.

На ярмарке елок

12. Искусственные елки бывают разными

Если вы хотите, чтобы ваша искусственная ель хорошо сохранялась и выглядела, купите дерево с надписью "true needle" или "real feel", которое имитирует вид настоящей елки. Также выбирайте модели с откидными ветвями, которые легче устанавливать и убирать. Рекомендуем выбрать дерево с лампочками на батарейках, с защитой от перегорания ("continuous-on lights" или "with burn-out protection"), тогда если одна лампочка перегорит, вам не придется выяснять, какая именно. Также убедитесь, что елка огнестойкая.

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