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19 октября • обновлено в 15:41
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Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

Как в СССР эксплуатировали женщин: фото

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Так, друзья, сегодня будет пост на одну интересную и очень важную тему — о том, как в совке (СССР) эксплуатировали женщин на самых тяжёлых и вредных для здоровья работах, выдавая это за какое-то там "освобождение". Фанаты совка любят рассказывать сказки о наивкуснейшем в мире советском сливочном мороженом — но про факты тяжелейшего труда женщин и в целом рабской эксплуатации людей в стране почему-то вспоминать не любят.

Для начала немного истории. Эксплуатация женщин в совке началась в 1920-е годы, вскоре после победы сил красного переворота и установления в стране большевистской диктатуры. Особенно активно привлекать женщин к тяжелейшим работам начали после старта "индустриализации" — в 1930-е годы из списка вредных работ, к которым не допускались женщины, начали исчезать целые списки профессий, ранее запрещённых для женщин, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

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В 1929-м году вышел доклад сотрудника Госплана Л. Сабасовича, где тот изумительно-совковым новоязом (как в книге "Котлован" Платонова) описал закрепощение советской женщины, назвав это "освобождением" — , мол должно быть "полное раскрепощение женщины от забот о домашнем хозяйстве и использование её наравне с мужчиной в качестве полного работника в общественно-обязательно труде".

При этом вовлечение женщин в тяжелейшие работы подавались как "невероятные успехи социалистической экономики", рисовались графики опережающего роста и постоянного нагнетания общественной пользы. А весь цинизм совковой пропаганды заключался в том, что вовлечение женщин в тяжёлый труд совки называли "освобождением от всех видов эксплоатации". "Освободили," сделав рабами на тяжелейших работах...

Итак, в сегодняшнем посте я покажу вам несколько достаточно страшных фотоснимков того, чем в СССР приходилось заниматься женщинам.

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02. Итак, давайте посмотрим на фото того, что делали в СССР женщины. На фото — укладка шпал, это одна из тяжелейших и страшных работ, на которой надрывались даже крепкие молодые мужчины. На снимке — женская бригада тащит тяжелейший рельс, который имеет массу от 50 до 70 и более кг на один погонный метр.

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03. А вот женщины-шпалоукладчицы толкают по рельсам вагонетку со шпалами. Женщины, кстати, все уже достаточно пожилые, и разгружать шпалы судя по всему будут тоже вручную – в совке постоянно врали про какую-то то там "невероятную механизацию" производства, но по большей части эти рассказы были обычной советской ложью, и множество работ делалось вручную.

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04. Идём дальше. На этом снимке можно увидеть, как женская рабочая бригада толкает по рельсам целый товарный вагон, гружёный досками. Женщины в бригаде тоже в основном немолодые...

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05. Дорожные работы. Снимок сталинского СССР — пожилая бабушка кайлом разбивает камни. В советской прессе никогда не публиковали такие снимки — все работники в СССР, как известно, были молодыми, длинноногими и политически грамотными, а все пожилые люди давно были на заслуженном отдыхе, получали пенсию в 1000 рублей и жили в пятикомнатных совершенно бесплатных квартирах, доверху набитых лучшим в мире мороженым.

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06. Ещё дорожные работы, на заднем плане кайлом машет женщина. Во время обеденного перерыва почитает, наверное, свежый выпуск газеты "Правда", в котором расскажкт об удивительно бурном росте механизации в СССР и всё более лучшем счастье трудящихся.

07. Стройка. Женщина неопределённого возраста работает помощником каменщинка и подаёт кирпичи. Скорее всего в сферу деятельности помощника входила также и доставка кирпичей на верхние этажи здания — если стройка была механизированной, то это могли делать на электроподъёмнике, а если нет — то кирпичи могли тягать "на козе" — такой специальной деревянной штуке, заброшенной за плечи.

08. Если вы думаете, что эксплуатация женщин на стройке была только в сталинские годы — то это не так. Вот на этом фото отлично видно, как бригада с большим участием женщин возводит хрущёвки, этот снимок сделан вероятнее всего в промежутке между 1960 и 1970 годом.

09. Ещё одна стройка — судя по всему, здесь женская бригада в великом и могучем механизированном СССР занимается ручным просеиванием цемента перед его загрузкой в миксер.

10. А вот эта девушка и во все мешает раствор вручную, совковой лопатой. Кто не пробовал этой работы — очень рекомендую попробовать, гарантирую новизну ощущений и отваливающиеся руки/спину на следующий день.

11. Ещё одна совковая стройка. Бабушка вручную моет в ведре облицовочные керамические блоки, каждый из которых весит килограммов по пять. Из репротуктора на стройке играет, наверное "молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт", или "мы рождены, чтоб сказку сделать былью".

12. И ещё одна стройка. Молодые девушки толкают тяжелую тачку, нагруженную кирпичом. Да это же сказки! — вскрикнут фанаты СССР — на советских стройках кирпичи развозились исключительно беспилотными электромобилями, которые к тому же были доверху нагружены лучшим в мире мороженым. Но в реальности вместо мороженого девушка справа несёт четыре каких-то жирных беляша — наверное, единственный за день обед её и подруги.

13. Кстати, на счёт еды — далеко не всегда на советских стройках людям могли обеспечить нормальное горячее питание, и часто обед сводился к перекусу каким-нибудь хлебом и молоком или кефиром. Выглядело это примерно так:

14. Ещё одна чисто "женская" рабочая профессия — уборка улиц. Это только в советских фильмах в мягко освещённые утренними лучами солнца города торжественно выезжали поливальные или снегоуборочные машины — в реальности всё делалось вручную — лопатами и скрученными из лозы мётлами.

15. "Механизированная" уборка мусора. Такая машина могла вытряхивать в себя только крупные контейнеры — а вот уличные мусорные баки приходилось высыпать в машину вручную. Работает женская бригада.

16. Ну и в качестве вишенки на торте — публикую вот такой снимок. "Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой". Тут, как говорится, без комментариев...

Такие дела.

Как видите — женщины в СССР привлекались на самые тяжёлые работы, которые большевики цинично называли "освобождением и раскрепощением женщины". Нормальный декретный отпуск в СССР при этом появился только в восьмидесятые годы...

Напишите в комментариях, что вы по поводу всего этого думаете, интересно.

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Максим Мирович Максим Мирович
Тег
СССР
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
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