Как Украина встречает узников Кремля: фото и видео из аэропорта "Борисполь"

В субботу, 7 сентября, после полудня в аэропорт "Борисполь" прибыли родственники пленных, которые должны были вылететь из Москвы.

Автобус привез их с офиса украинского омбудсмена Людмилы Денисовой(чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

При этом, по данным корреспондента OBOZREVATEL, в терминале "В" аэропорта, в котором должна состоятся встреча с освобождёнными украинскими политзаключёнными, образовалась огромная очередь.

В "Борисполе" встречают пленных

Средства безопасности в "Борисполе"

В "Борисполе" встречают пленных

В "Борисполе" встречают пленных

В "Борисполе" встречают пленных

В "Борисполе" встречают пленных

Очередь в терминал В, где предположительно состоится обмен pic.twitter.com/ceEdjix416 — Крым.Реалии (@krymrealii) September 7, 2019

Как сообщалOBOZREVATEL, работники Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко и Андрей Ермак выложили фото из российского аэропорта Внуково с подписью "Встречайте".

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