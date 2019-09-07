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8 сентября • обновлено в 11:10
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Как Украина встречает узников Кремля: фото и видео из аэропорта "Борисполь"

6.5т Читать материал на украинском

В субботу, 7 сентября, после полудня в аэропорт "Борисполь" прибыли родственники пленных, которые должны были вылететь из Москвы.

Автобус привез их с офиса украинского омбудсмена Людмилы Денисовой(чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

При этом, по данным корреспондента OBOZREVATEL, в терминале "В" аэропорта, в котором должна состоятся встреча с освобождёнными украинскими политзаключёнными, образовалась огромная очередь.

Новости
Обмен пленными: опубликованы фото российских участников
В

В "Борисполе" встречают пленных

Средства безопасности в "Борисполе"

Средства безопасности в "Борисполе"

В "Борисполе" встречают пленных

В "Борисполе" встречают пленных

В "Борисполе" встречают пленных

В "Борисполе" встречают пленных

В "Борисполе" встречают пленных

В "Борисполе" встречают пленных

В "Борисполе" встречают пленных

В "Борисполе" встречают пленных

Как сообщалOBOZREVATEL, работники Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко и Андрей Ермак выложили фото из российского аэропорта Внуково с подписью "Встречайте".

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Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Тег
аэропорт Борисполь
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