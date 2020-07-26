Как Украина будет отмечать День крещения Руси в условиях эпидемии: в ПЦУ дали пояснение

Епифаний рассказал, как в Украине будут праздновать День крещения Руси.

В Украине из-за пандемии 1032-ю годовщину rрещения Руси 28 июля, что приходится на вторник, будут отмечать без традиционного Крестного хода.

Кроме этого, не будет и паломничества верующих в Киев. Об этом в Twitter написал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

"К сожалению, в условиях пандемии не произойдет традиционного Крестного Хода и паломничества верующих в Киев", – подчеркнул он.

Вместо этого, добавил митрополит, празднование будут проведены на епархиальном и приходском уровнях с соблюдением соответствующих предписаний.

Пояснение о праздновании Дня крещения Руси от главы ПЦУ (Twitter Митрополит Епифаний)

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июля в Украине отмечают День крещения Руси. Согласно преданию, в этот день в 988 году князь Владимир принял новую веру и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь свой народ.