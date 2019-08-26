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"Как тряпку": сеть взбесила выкинутая в урну вышиванка на Полтавщине

1.5т Читать материал на украинском

В Лохвице (Полтавская область) неизвестный выкинул новую вышиванку в урну.

Как пишет пользователь группы "Лохвица" в Facebook, фото было сделано на местной автостанции 24 августа.

"Одно дело, если это вышивка порвалась безнадежно или загрязнена, и поэтому попала в мусорную урну. Другое дело, если она там оказалась в знак протеста этого украинского символа или просто была приобретена для разового использования. Так или иначе, но, по моему мнению, важно не кривить душой и быть искренним, во-первых, самим с собой", — пишет автор снимка.

Он также подчеркивает, что если у кого-либо нет желания носить вышиванку, то лучше этого и не делать. Чем надевать ее, а после праздника попросту выкидывать в урну.

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Местные жители также не оценили поступок того, кто выкинул элемент национальной культуры.

"Как тряпку": сеть взбесила выкинутая в урну вышиванка на Полтавщине

Скриншот

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Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кастрюли, вы совсем поехали? Это не флаг, не герб и не орден, не икона и не крест, это вышитая рубаха! Это одежда! Вы на одежду молитесь? Для вас одежда это святое? Пипец
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Там вся страна в урне, Америка, поматросила и бросила, на самое дно урны. А дэбилы из за какой-то выливанки возмутились
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Питон Каа
Питон Каа
Ужас. Ужас. Прямо в мусорную урну выкинули. Наверное надо было ее торжественно захоронить, с воинскими почестями. Смешно...
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