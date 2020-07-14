Как сэкономить на покупках: список скидок в популярных онлайн-магазинах
Как сэкономить на покупках: список скидок в популярных онлайн-магазинах. avron.com.ua
Лучшей мотивацией пользователей к покупке со стороны интернет-магазинов являются высокие скидки. Ведь каждый не против сэкономить и при этом еще приобрести желаемый товар.
Проект Промокоды еженедельно занимается поиском и пополнением интересных скидочных предложений. К тому же, мы регулярно увеличиваем перечень магазинов, из новых – Антошка, il Molino, Zakaz.
Также на этой неделе приятным дисконтом нас порадовали такие магазины:
Aliexpress – cупер-скидки до 80% на продукцию топовых брендов из сегмента электроники, товаров для спорта, автотоваров
Iherb – в разделе можно найти промокод на 20% скидки при заказе от 60 долларов
Stylus – дисконт 50% на приобретение аксессуаров для iPhone
Book24 – действует от 30% скидки на художественную литературу
Chicco – дисконт до 70% на детскую обувь и одежду из коллекции весна-лето
Фокстрот – весь ассортимент техники Apple по очень выгодным ценам
Watsons – до 40% дисконта на большой ассортимент косметики и бытовой техники
Эльдорадо – до 9000 гривен скидки на телевизоры с большой диагональю