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Как сэкономить на покупках: список скидок в популярных онлайн-магазинах

Глеб Иванов
Общество
1,0 т.
Как сэкономить на покупках: список скидок в популярных онлайн-магазинах

Как сэкономить на покупках: список скидок в популярных онлайн-магазинах. avron.com.ua

Лучшей мотивацией пользователей к покупке со стороны интернет-магазинов являются высокие скидки. Ведь каждый не против сэкономить и при этом еще приобрести желаемый товар.

Проект Промокоды еженедельно занимается поиском и пополнением интересных скидочных предложений. К тому же, мы регулярно увеличиваем перечень магазинов, из новых – Антошка, il Molino, Zakaz.

Также на этой неделе приятным дисконтом нас порадовали такие магазины:

  • Aliexpress – cупер-скидки до 80% на продукцию топовых брендов из сегмента электроники, товаров для спорта, автотоваров

  • Iherb – в разделе можно найти промокод на 20% скидки при заказе от 60 долларов

  • Stylus – дисконт 50% на приобретение аксессуаров для iPhone

  • Book24 – действует от 30% скидки на художественную литературу

  • Chicco – дисконт до 70% на детскую обувь и одежду из коллекции весна-лето

  • Фокстрот – весь ассортимент техники Apple по очень выгодным ценам

  • Watsons – до 40% дисконта на большой ассортимент косметики и бытовой техники

  • Эльдорадо – до 9000 гривен скидки на телевизоры с большой диагональю

Украина
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  2. Общество