Как открыть частный детский сад в Украине: простая инструкция

Для того, чтобы открыть частный детский сад в Украине, нужно собрать документы и получить лицензию.

Детальную инструкцию опубликовал OBOZREVATEL в материале "Записалась еще беременной": на что идут киевские родители, чтобы получить место в садике".

Чтобы организовать свой детский сад, нужно придерживаться следующего алгоритма действий:

Найти и подготовить помещение, которое бы отвечало количеству детей. Закупить мебель (кровати, шкафчики, парты или столы), постельные принадлежности, посуду, игрушки, оборудование для кухни. Нанять квалифицированный персонал из расчета, что на четверых трехлетних детей будет один взрослый. У всех нянь и воспитателей должны быть санитарные книжки и пройденный медицинский осмотр. Организовать четырехразовое или пятиразовое питание или договориться, что родители будут давать еду с собой в судочках. Подать в Центр предоставления дополнительных образовательных услуг заявление и документы, перечень которых изложен в Постановлении Кабмина №1187. Среди документов свидетельство регистрации ЧП или ФЛП, договор аренды помещения, дипломы и санитарные книжки персонала. У учредителей должно быть письменное обязательство о материально-техническом обеспечении, обеспечении безопасности жизнедеятельности детей и охраны труда. Дождаться СЭС и получить разрешение на деятельность.

Детский сад Коллаж

Лицензирует частные образовательные учреждения Киевская городская государственная администрация. Органы власти не имеют права безосновательно приходить в частное заведение и проверять его деятельность. Осуществлять проверку могут полицейские на основании обращений граждан. А вот сами родители в праве проверить наличие разрешительных документов самостоятельно, когда оформляют ребенка в сад.

Как писал OBOZREVATEL:

17 января полиция Киева по анонимному звонку приехала в частный детский сад, который работал незаконно. Там содержались 11 малолетних детей.

Правоохранителям пришлось закрыть уголовное производство по факту незаконного содержания детей в частном детском саду на Куреневке. Выяснилось, что родители добровольно отдавали детей в учреждение и заявлений не писали.

В сети показали условия в киевском детском саду, куда приходила полиция.

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