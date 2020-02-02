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2 февраля • обновлено в 10:04
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Как открыть частный детский сад в Украине: простая инструкция

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Для того, чтобы открыть частный детский сад в Украине, нужно собрать документы и получить лицензию.

Детальную инструкцию опубликовал OBOZREVATEL в материале "Записалась еще беременной": на что идут киевские родители, чтобы получить место в садике".

Чтобы организовать свой детский сад, нужно придерживаться следующего алгоритма действий:

  1. Найти и подготовить помещение, которое бы отвечало количеству детей.

  2. Закупить мебель (кровати, шкафчики, парты или столы), постельные принадлежности, посуду, игрушки, оборудование для кухни.

  3. Нанять квалифицированный персонал из расчета, что на четверых трехлетних детей будет один взрослый. У всех нянь и воспитателей должны быть санитарные книжки и пройденный медицинский осмотр.

  4. Организовать четырехразовое или пятиразовое питание или договориться, что родители будут давать еду с собой в судочках.

  5. Подать в Центр предоставления дополнительных образовательных услуг заявление и документы, перечень которых изложен в Постановлении Кабмина №1187. Среди документов свидетельство регистрации ЧП или ФЛП, договор аренды помещения, дипломы и санитарные книжки персонала. У учредителей должно быть письменное обязательство о материально-техническом обеспечении, обеспечении безопасности жизнедеятельности детей и охраны труда.

  6. Дождаться СЭС и получить разрешение на деятельность.

Детский сад

Детский сад

Коллаж

Лицензирует частные образовательные учреждения Киевская городская государственная администрация. Органы власти не имеют права безосновательно приходить в частное заведение и проверять его деятельность. Осуществлять проверку могут полицейские на основании обращений граждан. А вот сами родители в праве проверить наличие разрешительных документов самостоятельно, когда оформляют ребенка в сад.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
полиция КГГА дети очередь в детский сад детский сад
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