Главная Новости
12 мая • обновлено в 12:34
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Николай Букатар
Николай Букатар
Мастер оздоровительных практик: лечение позвоночника и суставов. Даосская йога. Мануальная терапия Все статьи автора

Как избавиться от боли в пояснице

1.6т

Одна и самых распространенных разновидностей боли на сегодняшний день - боли в пояснице.

Любая боль – сигнал о том, что в организме не все благополучно. Наша задача не допустить перерастания болей в хронические заболевания, а если вы уже имеете заболевания, то важно знать как с ней справляться.

Существуют упражнения которые помогут убрать напряжение из мышц поясничного отдела и укрепить мышечный корсет позвоночника.

Многие люди, которые жалуются на боли в спине обращаются к врачам и получают такие диагнозы, как межпозвоночная грыжа, остеохондроз, протрузии, должны изначально понимать основную причину возникновения болей в спине и самих заболеваний.

Укороченная мышечная система является первопричиной данных проблем. Поэтому двигаться необходимо не в векторе обезболивающих, массажей и операций, а в сторону избавления напряжения и укороченности мышц, начав их развивать.

Для этого есть специальные упражнения, которые восстанавливают мышечную систему по отношению к позвоночнику и скелету в целом.

Предлагаю вам выучить такое упражнение вместо со мной, и вы почувствуете как ушла боль и напряжение в спине.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Николай Букатар Николай Букатар
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это что, реклама самолечения и украинцев готовят к отсутствию медпомощи в результате продолжения супруновского уничтожения медицины? При боли в пояснице или позвоночнике нужно обязательно обращаться к врачу тому как это может быть патологии поджелудочной, желудка, почек и конечно самого позвоночника.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги