"Против этого самолета нет зенитки": предсказавший в 2015-м победу Зеленского аналитик сделал заявление

Политический аналитик Виктор Бобыренко еще в декабре 2015 года в своем блоге предсказал, что Владимир Зеленский может претендовать на пост президента. Он писал, что после выхода сериала "Слуга народа" даже его знакомый профессор сказал: "Вот бы нам такого президента".

OBOZREVATEL связался с Бобыренко и расспросил, что он думает о феномене популярности Зеленского.

— Виктор, в своем блоге за декабрь 2015 года о Зеленском вы буквально наванговали, что "Зеленский станет президентом".

— Конечно, помню это.

Виктор Бобыренко Facebook Виктора Бобыренко

— А что вы подумали, когда Зеленский выдвинул свою кандидатуру?

— Что все идет по плану. Как только показали первую серию "Слуги народа", я понял, что план есть. Понял, что все это будет конвертироваться в политический ресурс. Это однозначно. Потому что политический ресурс в Украине конвертируется во власть и деньги.

— Как считаете, почему Зеленский так популярен у людей? Благодаря этому сериалу?

— Это была простая технология. Те, кто принимали решения о вхождении в политический процесс, однозначно рассчитывали на ожидания людей. А каковы их главные ожидания? У простых людей очень четкий ответ — им нужен порядочный руководитель. Порядочность — это самое главное качество. И, зная это, под спрос был создан образ своего порядочного руководителя. Люди увидели Голобородько.

Владимир Зеленский 24 канал

Потом Зеленский вышел на интервью к Гордону. Посчитайте, сколько раз за это трехчасовое интервью он повторил: "Как человек порядочный я сделал бы так".

Также он сказал, что в "Квартале" все получают одинаково — и он, и те, кто на подтанцовке на сцене. Это тоже ожидание клерка. Даже бедная секретарша думает: "Какой порядочный руководитель, вот если бы и я, и шеф получали одинаковую зарплату".

Это главное, что понравилось народу: они хотели порядочного, вот порядочного им и предложили.

И вторая технология, которую в армии называют стратегической инициативой. Это когда мы определяем, где наступаем, на каком направлении, по кому бьем, с какой интенсивностью, когда. А все остальные только обороняются. Они "толкают" порядочного руководителя, они нападают, а остальные только обороняются.

И третье. Они определились со своим главным оружием — это стеб. Они стебаются, это хорошо заходит. У других нет против этого противоядия, против этого самолета нет зенитки. Вот они и побеждают. И только чудо спасет Порошенко.

Владимир Зеленский Кадры и сериала "Слуга народа"

— Как оцениваете "президента" Головобородько?

— Как менеджер и работодатель для меня в сериале Голобородько — не идеальный президент. Кроме порядочности, у руководителя, менеджера должно быть такое качество как умение подбирать и расставлять кадры. А в сериале Голобородько понабирал одноклассников. Это значит, что кадрового видения у него нет.

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