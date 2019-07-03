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"Как быть с украинской классикой?" Языковед оценил законопроект о запрете мата

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Законопроект "О противодействии сквернословию", известный как "закон о дематюкации", должен бороться с российскими матерными словами, а не классическими украинскими ругательствами.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV языковед Александр Авраменко. По его словам, ругательства "всегда были, есть и будут, поскольку через табуированные слова, нецензурную лексику человек выбрасывает свои негативные эмоции".

Комментируя возможные ограничительные меры, Авраменко отметил: "А как тогда быть с "Энеидой" Котляревского, в которой очень много ругательных слов? С "Кайдашевой семьей"? Среди ругательных слов украинских не так много, но они есть. Они больше связаны с ректальной зоной или используются слова "свиня", "дідько" или "чорт". Например, "дідька лисого" – это классическое украинское ругательство. Сложно сказать, надо ли людей наказывать за таки слова".

"Котляревский, например, "свиняче рило" использует. Рыло – грубое слово, но надо различать, где мат, а где "вкусное украинское ругательство", – добавил языковед.

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По его словам, "лютую" нецензурную ругань украинцы позаимствовали у России, а россияне в свою очередь – из тюркских языков.

"Она больше касается половых органов или полового акта. Думаю, (в законопроекте) речь идет в первую очередь о мате, хотя иногда очень сложно определить грань", – отметил эксперт.

При этом Авраменко выразил мнение, что за мат в публичных выступлениях и в СМИ "однозначно надо наказывать людей копейкой".

"Как быть с украинской классикой?" Языковед оценил законопроект о запрете мата

rbc.ua

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Персоны
Ольга БогомолецАлександр Авраменко
Место
Украина
Теги
Дематюкация языкаукраинский язык
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