''Как бездомных собак!'' Еще один украинский маршрутчик выгнал детей на мороз

В Кременце Тернопольской области разгорелся скандал вокруг водителя маршрутки. Водитель выставил на мороз двух сирот, у которых не нашлось денег на проезд.

Детали инцидента сообщила местному изданию "Терен" родственница потерпевших Светлана Трофимлюк.

Так, по словам женщины, ее сестра скончалась от рака, а двое детей остались с ней. При этом в городском совете Кременца выдали детям бесплатные проездные. Однако водители уже не раз отказывались возить сирот.

"Они не один раз жаловались мне, что водители унижают их, и не хотят пускать в автобус. Даже не открывали двери. А вот сегодня их водитель выгнал из автобуса, как бездомных собак, выставил за двери на мороз", – сказала она.

Более того, по словам женщины, она уже обратилась с жалобой в Кременецкую РГА.

"Это была точка кипения. Я за то, чтобы придать этой ситуации огласку. Мы не должны молчать, это может случиться с кем угодно, но это не означает, что нужно звереть. Это работа, и каждый должен отвечать за то, что ему доверили", – подчеркнула она.

teren.in.ua

Как сообщал OBOZREVATEL,

8 января в Житомирской области 21-летняя девушка погибла от переохлаждения внутренних органов после того, как ее высадили из маршрутки между населенными пунктами.

Кроме того, в Коломые водитель маршрутки высадил 11-летнюю девочку на мороз, поскольку у нее не хватило денег на проезд. Девочке пришлось добираться домой по снегу и холоду полтора часа.

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