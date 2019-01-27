|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Как бездомных собак!'' Еще один украинский маршрутчик выгнал детей на мороз

3.2тЧитать материал на украинском

В Кременце Тернопольской области разгорелся скандал вокруг водителя маршрутки. Водитель выставил на мороз двух сирот, у которых не нашлось денег на проезд.

Детали инцидента сообщила местному изданию "Терен" родственница потерпевших Светлана Трофимлюк.

Так, по словам женщины, ее сестра скончалась от рака, а двое детей остались с ней. При этом в городском совете Кременца выдали детям бесплатные проездные. Однако водители уже не раз отказывались возить сирот.

"Они не один раз жаловались мне, что водители унижают их, и не хотят пускать в автобус. Даже не открывали двери. А вот сегодня их водитель выгнал из автобуса, как бездомных собак, выставил за двери на мороз", – сказала она.

Новости
''Успела позвонить'': выяснились подозрительные нюансы гибели студентки в лесу на Житомирщине

Более того, по словам женщины, она уже обратилась с жалобой в Кременецкую РГА.

"Это была точка кипения. Я за то, чтобы придать этой ситуации огласку. Мы не должны молчать, это может случиться с кем угодно, но это не означает, что нужно звереть. Это работа, и каждый должен отвечать за то, что ему доверили", – подчеркнула она.

''Как бездомных собак!'' Еще один украинский маршрутчик выгнал детей на мороз

teren.in.ua

Как сообщал OBOZREVATEL,

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
УкраинаТернополь
Тег
маршрутка
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
42
2
Смешно
2
Интересно
29
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Окрайинцы совсем потеряли человеческий облик. При дихтаторской панде такого зверства не было. Помню ехал как то с работы домой и не хватило денег на проезд, так меня, взрослого мужика бесплатно подвез водила. Но, видимо йевроппейские ценности это значит человек человеку волк.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
С одной стороны печаль, а с другой за собственный счёт водитель их катать должен и конфеты раздавать?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Вже тенденція перед виборами... От до виборів не було а тут почалося... Треба дивитися на "хто є власники АТП".
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги