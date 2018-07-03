Ездил на прошлой неделе по делам в село Луганское. Впечатлений масса. Для тех, кто не в курсе, Луганское находится под контролем рыныды, это Марьинский район.

Скажу честно, я думал, что оккупированный рф Луганск - это полный треш и ад по сравнению с Донецком. Но я ошибался и очень сильно. Сейчас объясню почему.

Само село стоит между двух огней, это так называемая бывшая серая зона. В марте 2015 года власть перешла духовным придуркам с автоматами, ибо минские.

На въезде в село Луганское стоит блок-пост. На блок-посту стоят кто? Ихтамнеты невидимые. Ну ваааще не палятся русские и по говору, и по обмундированию. Привет слепым ОБСЕ-шникам, которые ну никак не могут увидеть русскую армию на Донбассе.

Шманают русские всех приезжих в деревню чуть ли не до трусов, миномет в заднем кармане у меня не нашли, хотя ну очень хотели.

Я хз что пьют на блок-посту оккупанты, но воняет изо рта так у них, как будто они пили настойку из грязных носков на спирту. Видимо это шось весьма духовное или настоянное на скрепах. Запах на любителя, честно, ибо я чуть не блеванул, когда услышал этот амбре

Поля вокруг села заминированы, куча табличек висит с надписью "мины". Правильно, не*уй хлеб садить - мины полезнее для организма и питательнее.

В связи с тем, что солдаты НАТО, ну то есть американцы, ну то есть сепарасты, заминировали поля вокруг села, в самой деревня возросла популяция мышей. Точнее это даже не популяция, а орда мышиная. Все, что растет в поле вокруг села - это для мышей, а не для людей. Люди по минным полям не любят ходить, а мышей мины не останавливают - как только что выросло, то табун мышей потопает и на том конец.

Кстати, коты в Луганском очень интересные. У котов в деревне вискас не в почете, они любят только мясо. Но, за годы оккупации, коты обожрались мышей - они предпочитают душить грызунов, а не трапезничать ими. Кстати, редкие коты-новобранцы выдерживают психологическую атаку мышей, ибо грызунов ну просто овердохуа, у котов-салабонов глаза от такого количества корма, как будто пакеты с кити-кетом ходят по улицах и орут: бий мене, ріж мене, шаленій!

Короче говоря, у местных жителей две проблемы: русская саранча и грызуны. Что от русья проблем немерено, что от мышей.

В селе живет 180 школьников и 500 взрослых. До войны тут жило 2500 тыс. человек. Из так называемых взрослых абсолютное большинство - это старики, которым тупо некуда деваться.

Цивильные жители села Луганское ну очень рады, что защищают от гей-парадов танками: танки приехали, отстрелялись от жилых домов, уехали. Прилетела ответка со звезды смерти, русские журналисты приехали, сняли сюжетик о зверствах Хунты, уехали. Су*а, не жизнь, а сказка. Теперь я понял, почему весь Киев и Париж пестрят объявлениями типу - меняю дом с мебелью на уютный домик в дыныры, согласен доплатить 2 сумки денег сверху.

То, что танки ездят по селу как маршрутки по Киеву - это полбеды. Хуже когда руссо-идиото начинает палить минометами: лайт версия - это когда минометы ставят батареей на окраине деревни, отстреливают боекомплект и сваливают, хард версия - это когда 5-8 мирных минометов поставят между домов и сваливают. Ч-честь. У русских нет такого слова в лексиконе.

Когда цивильные слышат вылеты из минометов, они с радостью и с улыбкой топают в подвалы, ибо плохая Хунта почему-то не любит, когда ее солдат убивают, поэтому часто просит марсиан влупить по вурдалакам из созвездия Тельца. Русским насрать на то, что по факту они вызывают огонь на мирняк - отстрелялись и свалили. Зато у местных гражданских после прихода русских зашытникоф в село есть примета: если научишисься быстро добегать до подвала - это к долголетию.

Да, люди писали жалобы на то, шо придурки дынырийские используют их как щит или как картинку для СМИ. Даже самому захватчику Лондона писали и с русскими на русском пытались разговаривать, мол нельзя так над подзащитными издеваться. Но все жалобы имели прогнозируемый эффект: зачинщикам, активистам и наиболее яростно жаловавшимся набили морды, несмотря на то, что это были бабушки и дедушки+предупредили о том, что жаловаться впредь не рекомендуется, ибо расстреляют недовольных как вражеских агитаторов и паникеров, как Сталин завещал.

Артиллерийские обстрелы из жилсектора орки ведут постоянно стабильно, домов брошенных хватает в селе. Странно, б*ядь - русские приехали защищать, а русскоговорящие уезжают и дома бросают. От же ж су*и неблагодарные эти дынырийцы.

В селе нет больницы от слова совсем. Если кто-то сильно заболел, то нужно ехать или в Донецк своим ходом, или приезжать на блок-пост орков, просить шоб помогли за бабло больного привезти в Донецк или тупо купить у асвабадителев русских медикаменты. Радует цивильных только то, что в деревне геев нет да биндер нема - по*уй на ту больницу, зато па рюцки можно разговаривать.

С электричеством в селе Луганское постоянные проблемы, ибо на территории деревни находится подстанция, а орки ну очень любят стрелять от подстанции мирными минами. Су*а, оцените высоту русской доблести: отстреляться от подстанции и орать по русским СМИ о том, что Хунта праклятая уничтожает инфраструктуру. Это скрепа номер 14 или 15, кто в курсе?

Председатель, глава деревни, всей душой болеет за Луганское. Поэтому живет в Донецке и приезжает раз в неделю или раз в месяц в село. Хотя... В принципе, все верно - негоже жить местному царьку там, где стреляют по холопам. Лучше мутить бабло на стройматериалах для восстановления деревни и жить в спальном районе Донецка.

Хлеб привозят в село один единственный магазин в деревне. Те старики, которые самые здоровые, ездят в путешествие за жратвой на микрорайон Текстильщик. Радует то, что автобусы ходят часто в деревню - раз в три часа. Последний автобус из Луганского идет в 6 вечера, завидуйте молча, рабы Америки.

Мобильная связь на высоте в оккупированном селе. И мтс, и так называемый оператор феникс, ловит только с лестницы или с крыши дома. Но это не везде, есть специальные заброшенные дома для связи, на крышах которых ловит и то,и другое, там лестницы для удобства стоят и никто их не убирает оттуда.

Комендантский час в селе начинается с 8 вечера. С 8 вечера в 2018 году, б*ядь, ты не имеешь права находиться дальше собственного двора, иначе загребут тебя асвабадитили как нарушителя. Рисковать нарушать комендантский желающих мало, ибо так как в деревне русские военные стоят, то им похер - он тебя застрелит и поедет в свои е*еня саранские + еще ему же орден дадут за то, шо американского дедушку-диверсанта убил.

Мораль: вот такой русский мир на самом деле, без прикрас и дебилов с балалайками. Чем будете крыть, ватаны? Докажите, что в селе Луганское, которое под орками, почти Нью-Йорк. Жду.

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать в рф домой в гробу? Это просто- инструкции на сайте http://hunta.in.ua/