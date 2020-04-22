Кабмин продлил карантин в Украине до 11 мая

Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая.

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Соответствующее решение правительство приняло на заседании 22 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что продолжение связано с тем, что пик заболеваемости коронавируса ожидается 3-8 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам главы правительства, выход Украины из карантина будет разделен на 5 этапов. Стартовую точку этого плана, отметил Шмыгаль, назвали "День К". По потимистичным прогнозам он должен наступить 12 мая.

"Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%", – пояснил он.

Кроме того, отметил глава правительства, предварительно должно быть выполнено несколько обязательных условий, без которых достичь показателей для выхода из карантина будет невозможно.

Карантин в Украине

"Должны увеличить количество тестирований до 11 мая, улучшить обеспечение больниц и врачей всем необходимым, ввести электронный контроль самоизоляции вместо обсервации с помощью инструмента "Действие", создать новые правила функционирования для объектов обслуживания населения (масочный режим, дезинфекция)", – сказал Шмыгаль.

"Если все будет хорошо, 11 мая мы будем говорить об открытии парков, скверов, объектов торговли непродовольственными товарами", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 апреля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что правительство планирует продлить карантин в Украине до 12 мая, однако смягчить его условия. Людям хотят разрешить посещать парки, библиотеки и музеи.

А на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского было отмечено, что продление карантина необходимо из-за того, что пик заболеваемости коронавирусом ожидается только в начале мая.

В то же время для поддержки граждан и запуска экономики глава государства выразил готовность ввести определенные послабления ограничительного режима. прежде всего, речь идет о некритических объектах инфраструктуры.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что в 2020 году миру не удастся преодолеть коронавирус, а борьба с COVID-19 может продолжаться еще два года. Он считает, что в этот период людям придется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Также премьер-министр отметил, что с 22 апреля в Украине вводят новые определения карантинных мер. Будут внедряться три уровня: желтый, оранжевый и красный.

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