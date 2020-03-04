К Православной церкви Украины присоединился еще один приход УПЦ МП из села Корещина Глобинского района на Полтавщине.

Об этом в среду, 4 марта, в Facebook сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Большая семья Православной церкви Украины продолжает расти и крепнуть. Недавно к нам присоединился приход села Корещина Глобинского района на Полтавщине. Местная община еще с января пыталась воспользоваться своим законным правом перейти в ПЦУ, однако столкнулась с противодействием перехода со стороны РПЦ в Украине (УПЦ МП)", – рассказали в ПЦУ.

К ПЦУ с борьбой присоединился еще один приход

"Были написаны письма о захвате храма. Это обычная практика, но парадокс в том, что получается, будто сама община захватила свой храм", – поделился архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор.

Приход в Корещине перешел в ПЦУ kremen-eparh.org

Впрочем, переход состоялся вполне на законных основаниях, о чем есть все необходимые юридические подтверждения. А уже 9 февраля архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор провел первую Божественную литургию в Покровской церкви в сослужении с местным духовенством.

Приход в Корещине перешел в ПЦУ duhovnyfront.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, за 2019 год всего к Православной церкви Украины присоединились более 600 приходов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!