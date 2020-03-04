К Православной церкви Украины присоединился еще один приход УПЦ МП из села Корещина Глобинского района на Полтавщине.
Об этом в среду, 4 марта, в Facebook сообщает пресс-служба ПЦУ.
"Большая семья Православной церкви Украины продолжает расти и крепнуть. Недавно к нам присоединился приход села Корещина Глобинского района на Полтавщине. Местная община еще с января пыталась воспользоваться своим законным правом перейти в ПЦУ, однако столкнулась с противодействием перехода со стороны РПЦ в Украине (УПЦ МП)", – рассказали в ПЦУ.
К ПЦУ с борьбой присоединился еще один приход
"Были написаны письма о захвате храма. Это обычная практика, но парадокс в том, что получается, будто сама община захватила свой храм", – поделился архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор.
Приход в Корещине перешел в ПЦУ
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Впрочем, переход состоялся вполне на законных основаниях, о чем есть все необходимые юридические подтверждения. А уже 9 февраля архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор провел первую Божественную литургию в Покровской церкви в сослужении с местным духовенством.
Приход в Корещине перешел в ПЦУ
duhovnyfront.com.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, за 2019 год всего к Православной церкви Украины присоединились более 600 приходов.
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