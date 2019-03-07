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ЛГБТ, африканцы, бедняки: демограф назвала большую проблему украинцев

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Главная причина поголовной нетолерантности украинцев заключается в необразованности. Детей необходимо еще со школы приучать к тому, что люди – разные.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова. По её словам, эта проблема сегодня касается не только ЛГБТ-сообщества.

"Посмотрите, как относятся к инвалидам, к детям с синдромом Дауна, например. А это все надо закладывать с детства", – подчеркнула Либанова.

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"И еще это опасно, потому что Украина никуда не денется, и если у нас будет экономический рост – а я уверена, что мы выберемся из этого болота – то к нам поедут мигранты. И это будут не славяне. Африканцы, азиаты и т.д. К нам поедут люди из бедных стран. А мы готовы жить с ними рядом? Бабуля в селе готова жить рядом с человеком, который исповедует ислам?" – добавила социолог.

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Она уточнила, что людей нужно готовить к интеграции в международное сообщество, куда так стремится Украина. Интеграция должна проходить и на ментальном уровне, а украинцы обязаны понять, что хотя люди разные – они все равно люди.

Ранее в эфире ObozTV эксперт по вопросам трудоустройства Татьяна Пашкина предложила решить вопрос нехватки рабочих рук в Украине с помощью мигрантов. В частности из таких стран, как Сирия и Ирак.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Элла Либанова
Место
Украина
Теги
мигрантыУкраинаЛГБТ
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Значит так .люди должны жить там где родились.эмиграция должна быть исключением .но не правилом,тогда будет порядок.негр в Африке .и так каждая национальность .нация и расса.ннхуй шастать ,живи дома и улучшай жизнь на своей территории .где родился сам и родились и жили твои предки.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
приколисты
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