Известный украинский продюсер публично признался, что болен ВИЧ. Видео

Креативный продюсер телеканала "Киев", известный журналист Евгений Лесной на всю страну признался в своем положительном ВИЧ-статусе. К этому его подтолкнула негативная реакция и протесты сограждан из-за эвакуации украинцев из Китая.

Об этом он заявил в прямом эфире канала, запустив таким образом информационную волну #небойсясвоих – с призывом делать признания, не демонизировать и не бояться своих (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Сейчас я признаю себя ВИЧ-инфицированным. Уже десять лет живу с ВИЧ. Я хорошо себя чувствую, у меня много друзей и очень плохой характер, но вовсе не из-за лекарств, которые употребляю", – шутливо и в то же время очень серьезно отметил Лесной.

Евгений Лесной Facebook/Павел Казарин

По его словам, он родился и вырос в другой стране, где действительно боялся говорить о своей болезни.

"Украина же очень толерантна к таким вещам, как ВИЧ", – подчеркнул продюсер, добавив, что для него теперь важно будет узнать, как на это отреагируют украинцы.

Отметим, что позицию Лесного, одновременно выразив удивление таким неожиданным известием, поддержал журналист и публицист Павел Казарин.

"Знаете, мужество иногда способно выглядеть именно так. Потому что есть темы, о которых говорить не принято. Более того, мистическое сознание заставляет всех отмахиваться от диагнозов. В результате у нас в стране половина из тех, кто живет с ВИЧ, – о своем диагнозе даже не догадываются. Со всеми вытекающими последствиями", – написал он на своей странице в Facebook.

Евгений Лесной (слева) Facebook/Svitlana Vasylenko

Кроме этого, он отметил, что Евгений является примером того, что с ВИЧ вполне можно жить, быть успешным, строить карьеру и не подвергать риску ни себя, ни окружающих.

Такое же мнение высказала и ведущая "Радио Киев – 98 FM" Светлана Василенко, в эфире программы которой и сделал свое признание Лесной.

"Быть смелым – это не только о других говорить правду. Это говорить правду о себе. Вслух. Спасибо, Евгений, за откровенность в моем эфире "КиивИнтерактив". Хочу, чтобы об этом говорили больше. ВИЧ-положительные люди, которые принимают терапию, безопасные", – подчеркнула она.

В комментариях под этими постами много друзей, знакомых и вообще украинцев, которые Евгения даже не знали, выразили ему слова поддержки и восхищения его смелостью.

Реакция украинцев Facebook/Павел Казарин

"Действительно, крутой поступок", "Знаю много людей, которые живут с ВИЧ. И один из них даже друг семьи. Ведь статус не обязательно изоляция. Ну в цивилизованном обществе", "Долгих лет жизни!", "Много знакомых в статусе. Выход: статус – не приговор, а конкретный образ жизни (как, например, сахарный диабет). Все будет ОК", "Очень важный и смелый шаг. Поддерживаю", "Человеком быть несложно среди людей. Тяжело, когда ты загорая на пляжном песке мешаешь тому, кто пришел с купленным лежаком", " Как по мне, сейчас такой диагноз уже не вызывает такого ажиотажа, как ранее", "Вы меня удивили!", "Респект!", "Здоровья!" – пишут украинцы.

Реакция украинцев Facebook/Павел Казарин

Реакция украинцев Facebook/Павел Казарин

Реакция украинцев Facebook/Павел Казарин

реакция украинском Facebook / Павел Казарин

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