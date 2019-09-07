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8 сентября • обновлено в 11:15
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''Изучал украинский и читал Костенко'': Шустер рассказал, чем занимался последние 3 года

10.6т Читать материал на украинском

Телеведущий Савик Шустер признался, что последние годы активно путешествовал, изучал украинский язык и процитировал стих Лины Костенко "Эстафеты".

Об этом стало известно из его политического шоу на телеканале "Украина". Фрагмент с выступления Шустера опубликован в YouTube.

"Я два с половиной года никуда не выходил, но написал книгу, потом поехал знакомиться с неизвестным древним государством Индией, начал изучать ее язык — санскрит... Вы спросите, почему не украинский, а я отвечу: и украинский тоже", — заявил Шустер.

Новости
Шустер вернулся на ТВ: как изменился телеведущий за три года

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущий вернулся в украинский эфир впервые за три года. Его программа будет выходить каждую пятницу.

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Персона
Савик Шустер
Место
Украина
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Chernyshev Vladimir
Chernyshev Vladimir
Немного оффтопа: есть ли в Киеве курсы украинского для взрослых дешевле чем курсы английского? Без идеологески-политиически-исторических уклонов? Не троллинг, буду реально благодарен.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Пристойні політики не повинні опускатись до шоу Шустера.
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Lebed Larissa
Lebed Larissa
На мій погляд - "перший блин комом": затягнутий темпоритм. А може й ні. Подивимось далі. Бо ми вже звикли до "собачих боїв". Бажаю Савіку наснаги та успіху.
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