''Изучал украинский и читал Костенко'': Шустер рассказал, чем занимался последние 3 года

Телеведущий Савик Шустер признался, что последние годы активно путешествовал, изучал украинский язык и процитировал стих Лины Костенко "Эстафеты".

Об этом стало известно из его политического шоу на телеканале "Украина". Фрагмент с выступления Шустера опубликован в YouTube.

"Я два с половиной года никуда не выходил, но написал книгу, потом поехал знакомиться с неизвестным древним государством Индией, начал изучать ее язык — санскрит... Вы спросите, почему не украинский, а я отвечу: и украинский тоже", — заявил Шустер.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущий вернулся в украинский эфир впервые за три года. Его программа будет выходить каждую пятницу.

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